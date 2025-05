Formazione digitale per il Terzo Settore: 179 cooperatori a scuola di cybersecurity, contabilità e marketing

Quasi 200 lavoratori di 8 cooperative, 22 corsi in 12 mesi, per 1918 ore di formazione con esperti di sicurezza informatica, analisi dei dati, rendicontazione, marketing digitale, piattaforme informatiche.

Si è concluso “Prove Tecniche di Futuro” progetto formativo selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale e coordinato da Co&So, che ha unito non profit-for profit per il rafforzare le competenze di base e digitali tra i lavoratori della cooperazione sociale a rischio sostituibilità a causa dell’automazione e innovazione tecnologica.

Il percorso di formazione digitale ha formato 179 persone provenienti da alcune delle cooperative aderenti a Co&So: Il Girasole, L’Abbaino, Eda, Spes, Convoi, Odissea, Intrecci, La spiga di grano nei territori di Firenze, Sesto Fiorentino, Pontedera, Capannori, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa. Le lezioni sono state tenute da esperti della Scuola Superiore Sant’Anna, di Ernst & Young, di Adiacent, di Akeron e di Virtualis che hanno affrontato temi come la rendicontazione dei fondi, anche Pnrr, la pianificazione e il monitoraggio delle spese, la gestione contabile e amministrativa, l'uso di strumenti e dispositivi digitali per la redazione dei bilanci, l'uso di programmi informatici, la gestione delle campagne social e l'ottimizzazione per i motori di ricerca.

“Prove Tecniche di Futuro ha proposto un modello integrato non profit-for profit, attività di valutazione e orientamento iniziale per lavoratori e lavoratrici con mansioni che rischiano di essere sostituite a causa dell’automazione e dell'innovazione tecnologica” spiega Giacomo Billi di Co&So. “Il progetto ha migliorato le condizioni lavorative degli operatori del Terzo Settore, attraverso la realizzazione di percorsi formativi gratuiti che hanno accresciuto le competenze digitali dei lavoratori, dai direttori e referenti di aree d’intervento, ai coordinatori e referenti dei servizi, ai responsabili e operatori amministrativi”.

Il progetto è stato selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale.

Il Fondo per la Repubblica Digitale è una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri), che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal Pnrr e dal Pnc ed è alimentato da versamenti delle Fondazioni di origine bancaria, alle quali viene riconosciuto un credito di imposta. Il Fondo seleziona e sostiene progetti di formazione e inclusione digitale per diversi target della popolazione come neet, donne, disoccupati e inattivi, lavoratori a rischio disoccupazione a causa dell’automazione, studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado, operatori dell’economia sociale, persone detenute e in condizioni di vulnerabilità. L’obiettivo è valutare l’impatto dei progetti formativi sostenuti e replicare su scala più vasta quelli ritenuti più efficaci in modo tale da offrire le migliori pratiche al Governo affinché possa utilizzarle nella definizione di future politiche nazionali. Per maggiori informazioni fondorepubblicadigitale.it.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate