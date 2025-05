Crescere a Fucecchio: famiglie, scuole e servizi educativi a confronto

Il Comune di Fucecchio, in collaborazione con il Centro Studi Bruno Ciari, promuove un incontro con le famiglie, le scuole e i servizi educativi per condividere i propositi e i progetti rivolti all'infanzia. L'iniziativa, introdotta dalla sindaca Emma Donnini, è in programma mercoledì 21 maggio alle ore 17 presso il teatro Pacini.

Un incontro aperto a genitori, educatori e insegnanti al quale interverranno la responsabile del settore Educazione e Istruzione della Regione Toscana Sara Mele, la responsabile delle Politiche Educative del Comune di Fucecchio Giulia Pacini, la coordinatrice pedagogica del Comune di Fucecchio Jessica Magrini, la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Fucecchio Angela Surace, la coordinatrice delle attività formative del Centro Studi Bruno Ciari Cristiana Tessuti e la rappresentante dell'associazione culturale Crescere Annalia Galardini.

“Un pomeriggio di ascolto e confronto su un tema centrale per la crescita dei nostri bambini e delle nostre bambine – spiega la sindaca Emma Donnini -. La nostra amministrazione è da anni impegnata in prima linea per offrire alle famiglie servizi educativi di qualità e una progettualità condivisa, e questa iniziativa va proprio nella direzione di condividere quanto fatto fino ad oggi e quanto ancora sia possibile fare in futuro”.

