Buongiorno oggi ringrazio Gina che mi ha mandato questa ricetta molto gustosa, appetitosa e finger food, che potete mangiare anche con le mani. Un piatto che potrete preparare come secondo, antipasto, o per un aperitivo in famiglia o con gli amici.

Una crocchetta tira l'altra, ecco il motto di questa ricetta. Le crocchette possono essere farcite in tanti modi, con la carne, pesce, verdure, legumi, cereali come il riso, il formaggio.

Crocchette di sgombro ai pistacchi

Ingredienti per circa 25 crocchette

250 gr di sgombro sott’olio sgocciolato

2 cipollotti di tropea

2 fette di pane integrale

1 uovo

60 gr di pangrattato

50 gr di pistacchi non salati

1 cucchiaio d’origano secco

Olio d’oliva o di arachidi per friggere

Sale

Preparazione

Mettete in ammollo in acqua le fette di pane. Pulite e lavate il cipollotto, poi affettatelo finemente. In una ciotola sbriciolate lo sgombro, il pane precedentemente strizzato bene, aggiungete il cipollotto, l’uovo, una spolverizzata d’origano e un pizzico di sale. Lavorate fino a ottenere un composto omogeneo. Tritate finemente i pistacchi e miscelateli in un piatto con il pangrattato. Formate le crocchette passando tra le mani un cucchiaio circa di impasto. Passatele nella panatura ai pistacchi e fatela aderire sulla superficie. Scaldate l’olio e friggetevi per qualche minuto le crocchette, rigirandole finché saranno uniformemente dorate. Scolatele e lasciatele asciugare su della carta da cucina.

Gina

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB per tutta la Toscana.