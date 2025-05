David di Donatello, esultano i toscani Tecla Insolia e Massimo Cantini Parrini

Si sono tenuti i David di Donatello 2025, dedicati al cinema italiano, e anche due personalità dalla Toscana hanno potuto gioire per un premio. Si tratta di Tecla Insolia e di Massimo Cantini Parrini.

Insolia, nata a Varese da genitori siciliani, è cresciuta in Toscana a Piombino. Ha interpretato il ruolo della protagonista ne "L'arte della gioia" di Valeria Golino a ha vinto il David proprio come miglior attrice protagonista.

Cantini Parrini, ormai un nome fisso tra vincitori e shortlist di David e Oscar e altro ancora, è originario di Firenze. Ha vinto il David, il suo sesto David per la precisione, per i migliori costumi in "Le Déluge - Gli ultimi giorni di Maria Antonietta" di Gianluca Jodice.

