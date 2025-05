Derubata mentre fa surf: l'influencer empolese Marta Giunti racconta la sua disavventura a Viareggio

Auto forzata e depredata mentre praticava surf: l'influencer empolese Marta Giunti racconta la disavventura a Viareggio.

È successo in Versilia, a Viareggio, dove Marta Giunti, 27 anni, influencer e appassionata di sport, è stata vittima di un furto mentre si trovava in mare. La sua auto, parcheggiata in piazza Dazeglio, è stata forzata e svuotata dei suoi effetti personali.

Marta ha condiviso l'accaduto su Instagram, dove conta oltre 100.000 followers. "È davvero triste – ha commentato – pensare che mentre siamo fuori a praticare sport e a godere della natura, c’è qualcuno che decide di rompere la macchina e portarci via tutto. In quel momento ho provato una forte sfiducia nell’umanità. Ma subito dopo, ero di nuovo in acqua, a surfare, a godermi il mare, a godermi la vita".

Fortunatamente, alcuni testimoni hanno lasciato un biglietto, raccontando di aver visto la scena. L’unica cosa che i ladri non hanno portato via è stata una cuffia fatta a mano all’uncinetto. I documenti, invece, sono stati ritrovati in un barattolo di vernice arrugginita.

foto da profilo FB Marta Giunti

