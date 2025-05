Donna cade nel vano scala a Firenze, intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti alle ore 10:20 nel comune di Firenze in Via Cimabue, per il soccorso a una donna caduta nel vano scala durante le fasi di alcuni lavori per l’installazione di un ascensore in un edificio a più piani. Sul posto è stata inviata una squadra, ma al momento dell’arrivo la donna era già stata soccorsa dal personale sanitario del 118.

