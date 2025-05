Entra armato di ascia nel supermercato e semina il panico: paura a Firenze

Momenti di terrore in un supermercato di via Canova: uomo armato di ascia semina il panico e fugge.

È accaduto nella serata di ieri all’interno di un supermercato di una nota catena in via Canova, a Firenze. Un uomo, in forte stato di agitazione, ha fatto irruzione armato di un’ascia, minacciando i presenti e danneggiando la vetrina di un negozio. Subito dopo si è dato alla fuga.

Immediata la chiamata al 112Nue da parte dei testimoni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che poco dopo hanno rinvenuto l’arma all’interno di un condominio nei pressi del centro commerciale. L’ascia è stata posta sotto sequestro.

Fortunatamente non si segnalano feriti tra i clienti e il personale, ma la paura tra i presenti è stata tanta.