Torna la Festa di’ Baccello a Montespertoli: due giorni di natura, tradizione e divertimento

Sabato 10 e domenica 11 maggio torna la Festa di' Baccello al Circolo ARCI di San Quirico in Collina, con il patrocinio del Comune di Montespertoli. Due giornate dedicate alla convivialità e alla tradizione. Il programma inizia sabato alle 16 con un giro in E-Bike a cura di Toscana by Bike (prenotazione al 393 9774847), seguito alle ore 17 dall’apertura della festa e degli stand. Alle 17.30 si gioca la partita delle vecchie glorie al campo sportivo, con aperitivo e intrattenimento per bambini. Dalle 19 cena e alle 22 musica con la serata “Baccello Night” insieme agli Italians a Go-Go e DJ ROIDA WITTE.

Domenica 11 maggio si parte alle 8:30 con i mercatini artigianali, alle 9 passeggiata guidata tra le colline, e dalle 12 apertura degli stand gastronomici. Il pomeriggio è pensato soprattutto per famiglie e ragazzi: alle 14:30 lo spettacolo di magia con Tommago e truccabimbi, alle 16:30 i Giochi senza frontiere, e dalle 17 musica live con ForDavid, Blues on the Rock e Giio and the Space Fauna. La festa si chiude alle 19:30 con la cena e lo spettacolo degli Incantattori.

Info e aggiornamenti:

Facebook: Festa del Baccello

Instagram: @festadelbaccello

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa