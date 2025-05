I 'luoghi silenziosi e discreti' di Andrea Nicita all’Oratorio di San Carlo

Sabato 10 maggio all’Oratorio di San Carlo (ore 16.30) inaugurazione della mostra dell’artista scomparso, i cui disegni hanno contribuito all’immaginario visivo della prossima edizione di “In/Canti e Banchi”

Come in un libro di Calvino, i suoi disegni sono in grado di proiettare i pensieri e le emozioni verso mondi fantastici, grazie a soggetti che rappresentano figure sospese tra sogno e realtà. Sono questi i tratti distintivi della ricerca di Andrea Nicita, artista vinciano scomparso di recente e del quale a partire da sabato 10 maggio si potranno vedere le opere all’Oratorio di San Carlo (via Testaferrata) in una mostra intitolata “Luoghi silenziosi e discreti”

L’inaugurazione è in programma alle 16.30 e ad essa interverranno la Sindaca, Francesca Giannì e l’Assessore alla Cultura, Franco Spina.

La mostra presenta una quindicina di opere (dodici disegni e tre fotografie elaborate) che ripercorrono il cammino interiore dell’artista, in cui una minoritaria rappresentazione fotografica di alcuni luoghi e aspetti della vita moderna, finisce per dissolversi nella fluidità dei colori e dei disegni di animali, alberi e figure umane, quasi a voler identificare una sorta di metafora dell’homo sapiens del terzo millennio.

Alcuni dei lavori presenti nella mostra sono stati realizzati negli ultimi anni della sua vita, e pertanto costituiscono una novità assoluta per il pubblico in quanto saranno esposti per la prima volta. Una parte di questi disegni hanno peraltro contribuito all’immaginario visivo del festival “In/Canti e Banchi”, che si svolgerà a Castelfiorentino dal 23 al 25 maggio, periodo in cui la mostra – aperta fino al 25 maggio compreso – osserverà un orario di apertura straordinario nelle serate del festival.

“L'incontro con Andrea, o meglio con il suo Universo – osserva l’Assessore alla Cultura, Franco Spina - è stato un colpo di fulmine. Nel suo mondo, popolato da curiose e singolari figure, la realtà perde la sua concretezza e diventa fluida e puramente mentale, si realizza nella fantasia. I suoi nocchieri, gufi, rinoceronti si fanno esploratori dell'irrazionale per tentare di dare ordine al caos del reale. Sono immagini delicate e ambigue, costruite di desideri e paure che celano discorsi segreti, regole assurde, fragilità, ma sono in grado di traghettarci in mondi fantastici, proiettarci verso una immaginazione alternativa. Grazie ad Andrea e alla sua famiglia per aver accolto la nostra proposta di costruire il nuovo immaginario visivo del nostro "In/Canti & Banchi" su questi suoi delicati, silenziosi, luoghi dell'anima. Grazie per aver donato a Castelfiorentino una piccola porzione di quell'universo”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa