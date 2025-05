Il Baule dei Sogni, quattro spettacoli a Santa Matria a Monte

Il Baule dei sogni a Santa Maria a Monte, dopo il successo del doppio appuntamento pasquale, propone un cartellone di quattro spettacoli presso l’area archeologica della Rocca.

Si comincia sabato 10 maggio con Sgambe sghembe scritto, diretto e interpretato da Alessandra Crotti, consulenza artistica Andrè Casaca, produzione Quinta Parete, uno spettacolo nato su basi clownistiche sono assenti la parola e il testo, compare una breve lettura soltanto nel finale, liberamente rielaborata sui racconti di Gianni Rodari. Età consigliata dai 3 anni

Sabato 17 maggio in programma Barba fantasy show, varietà comico di e con Edoardo Nardin Produzione Factory Tac, età consigliata dai 3 anni

Giocoleria – Illustrazioni – Clown – Equilibrismi in chiave natalizia sono i linguaggi che vengono utilizzati in Un irriverente e poetico omino dagli occhi piccoli, che si nasconde dietro ad una pesante barba, fantastica e fantasiosa, diventa maschera e fonte d’ispirazione per ogni lazzo e idea. Barba Fantasy Show è uno spettacolo per tutti: strabilia i bambini e fa divertire gli adulti. Barba Fantasy Show è uno spettacolo da palco, da teatro e da strada… è molto versatile e sa adattarsi alla situazione.

Sabato 24 maggio sarà la volta di Naso d’argento di e con Soledad Nicolazzi, disegni Dora Creminati, produzione Stradevarie, età consigliata 3-10 anni

Dalle suggestioni delle Fiabe Italiane raccolte da Italo Calvino, una narrazione scoppiettante e coinvolgente: in scena una fisarmonica, un cestino, una piccola sedia e un'attrice che stende calzini spaiati. Le bellissime immagini di Dora Creminati, messe in scena dai bambini e proiettate sullo sfondo, fanno da controcanto alla storia.

Finale sabato 7 giugno con Gunteria soup di e con Gunter Rieber, produzione Art Klamauk

età consigliata: per tutte le età.

Spettacolo clownesco dove parlano le gag, il mimo, il clown, il giocoliere, l’illusionista, persino l’equilibrista. Nelle sue mani tanti oggetti quotidiani prendono vita, non sarà facile districarsi tra utensili da cucina, sedie improbabili e accadimenti assurdi, tutto diventa parte di uno stralunato paese delle meraviglie, la Gunteria”… Sarà servita per voi, il piatto della casa… Gunteria Soup.

Inizio spettacoli alle 16.30, ingresso libero. Biglietto 3€ bambini, 4,5€ adulti.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

