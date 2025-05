Israele-Palestina, presidio e flash mob a Empoli contro nuova invasione a Gaza

Un'altra mobilitazione in piazza per dire no al genocidio in corso a Gaza e al nuovo piano di invasione annunciato dal governo israeliano. Venerdì 9 maggio, alle ore 18:30, in piazza della Vittoria a Empoli, si terrà un presidio con flash mob promosso da Empoli per la Pace con l’apertura straordinaria della Tenda della Pace.

L’iniziativa, nell'ambito della campagna #ultimogiornodiGAZA, vuole richiamare l’attenzione della cittadinanza sull’emergenza umanitaria nella Striscia di Gaza e invitare alla mobilitazione nonviolenta per il cessate il fuoco, la tutela dei diritti umani e il rispetto del diritto internazionale.

“Partecipiamo numerosi – scrivono gli organizzatori – per rompere il silenzio e affermare con forza che non possiamo restare indifferenti di fronte a una tragedia annunciata.”

