Al via i lavori di risanamento del manto stradale a Santa Croce sull'Arno

Sono partiti nella giornata di mercoledì, i lavori di asfaltatura per risanare i manti stradali che nel corso degli ultimi anni erano stati tagliati da Toscana Energia per i lavori sulla rete di distribuzione del gas. Si tratta di vari interventi, anche piuttosto estesi, che poi nel corso del 2025 saranno integrati dal piano di asfaltatura predisposto dall'amministrazione Giannoni negli ultimi mesi.

Il lavori in questo caso sono interamente a carico di Toscana Energia e dopo una lunga concertazione l'amministrazione comunale e l'ufficio tecnico, sono riusciti a pianificare con il gestore della rete del gas, il ripristino dei manti stradali alterati dai lavori, alcuni realizzati per estendere la rete del gas, altri per eseguire riparazioni. L'accordo prevede che la strada venga scarificata e poi sia steso il nuovo manto di usura uno spessore di asfalto di circa 4 centimetri.

I lavori sono partiti da via del Bosco e continueranno per circa una settimana o forse qualche giorno in più. I tratti di strada su cui la ditta incaricata andrà ad intervenire sono appunto via del Bosco dove i cantieri previsti sono due. Il primo tra l'incrocio con via Masini, fino all'uscita del parcheggio di Tigotà, l'altro dall'incrocio con via 4 Novembre, fino alla rotatoria di via dei Trasportatori.

Proprio alla rotatoria tra via dei Trasportatori e via del Bosco, verrà anche risistemato il manto stradale di tutta la rotatoria e l'ufficio tecnico con la ditta incaricata stanno cercando la soluzione per arrecare il minor disturbo possibile alla circolazione, trattandosi di un nodo viario molto trafficato. Con ogni probabilità l'intervento di scarificazione e asfaltatura della rotatoria verrà fatto di notte.

Gli altri interventi di risanamento dei manti stradali riguarderanno il tratto di strada di piazza del Popolo davanti alla banca Mps, la via provinciale Francesca Nord all'altezza di via Brunelli, dove verrà sistemata tutta la carreggiata e via Fermi davanti alla conceria Curtiba.

I lavori poi proseguiranno, sempre con scarificazione e stesura del nuovo manto di usura, in via San Tommaso, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Fermi, fino all'incrocio con via della Querce Rosse. L'asfaltatura interesserà anche via Donica, all'altezza dell'incrocio con via dei Mille.

“Sono interventi importanti – spiega l'assessore ai lavori pubblici Enzo Oliveri – che andranno a risolvere alcune criticità delle asfaltature di Santa Croce, certo poi bisognerà attuare gli altri lavori. Intanto dopo un po' di telefonate e mail fatte dall'ufficio tecnico, siamo riusciti a convincere Toscana Energia che bisognava intervenire e non si poteva attendere oltre. I primi contatti – spiega ancora Oliveri - con il gestore della rete erano partiti circa 2 anni fa. Ora si tratterà di avere un po' di pazienza per gli automobilisti e almeno in questi tratti avremo un asfalto nuovo, una risanamento delle strade dovuto ai cittadini e al comune di Santa Croce”.

