Leggerissimo: "Danzare la vita" di Mirko Bonatti

Mai rinunciare ai propri sogni. È questo il claim che guida l'esistenza di Mirko Bonatti, nato a Figline Valdarno e residente a Firenze. La sua è una vita in cui l'arte è al centro, in special modo la danza: ex ballerino, Bonatti ha fondato la Talent Academy ed è maestro di danza ma è anche conduttore, attore ed educatore. Da qualche mese è anche scrittore, perché per europa edizioni è uscita la sua autobiografia "Danzare la vita" in cui tratteggia tutte le difficoltà di un ragazzo cresciuto in provincia e diventato un nome forte nel campo della danza.

Con un linguaggio semplice e quasi cinematografico - un po' come se fosse pronto per una serie tv, diciamo - Bonatti torna indietro nel tempo e ricorda quando in tanti (troppi?) gli dicevano di mollare, che l'arte non gli "avrebbe dato il pane". La sua è una bella storia di emancipazione e di crescita, di discese ardite e di risalite per dirla alla Lucio Battisti. È un libro scorrevole e che in poco tempo tratteggia tutte le difficoltà e le gioie di una vita.

Titolo: Danzare la vita

Autore: Mirko Bonatti

Casa editrice: europa edizioni

Anno di pubblicazione: 2025

Pagine: 146

Prezzo di copertina: 15,50 euro

