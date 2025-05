Nasce la Rete toscana per la tutela dei beni comuni. Si presenterà sabato 10 maggio, in occasione del convegno Società in house: per una vera gestione pubblica dei servizi, che si svolgerà presso l’SMS di Rifredi (via Vittorio Emanuele II 303, Firenze) dalle 9.30 alle 13.

Il convegno intende fornire un’occasione di dibattito sul tema della gestione dei servizi pubblici locali. Con la costituzione nel 2023 di una nuova Multiutility dei servizi di gestione di acqua, rifiuti ed energia, una parte dei Comuni della Toscana centrale ha mirato ad accelerare il processo di finanziarizzazione che da anni distorce la gestione di tali servizi. La proposta di quotare in Borsa il 49% della nuova società non si è al momento concretizzata, anche grazie alla vasta e variegata mobilitazione che ha interessato numerosi territori; tuttavia, al di là della quotazione, la fase attuale appare propizia per dare corpo a una proposta alternativa, che miri alla reale ripubblicizzazione dei servizi attraverso l’affidamento in house (a partire dalla concessione del servizio idrico nell’area fiorentina/metropolitana).

Rispetto alle aziende in house, le amministrazioni possono esercitare un controllo ‘analogo’ a quello che esercitano nei confronti dei propri uffici, mantenendo il pieno controllo degli indirizzi strategici e rendendo la gestione a totale ed effettiva titolarità pubblica. Si tratta dell’unica strategia che permette di evitare che i servizi pubblici diventino fonte di profitti; ed è anche l’unica strategia in grado di assicurare il rispetto della volontà degli elettori, espressa in modo chiarissimo nel 2011 ma vergognosamente contraddetta dagli interventi legislativi degli anni successivi.

Al convegno parteciperanno rappresentanti della rete, amministratori locali ed esponenti della società civile toscana, come da programma allegato. La rete rappresenta un’evoluzione del Coordinamento No Multiutility, che da alcuni anni mira a fornire una lettura critica ed argomentata delle strategie d’intervento delle amministrazioni in materia di gestione dei servizi pubblici locali.

Sui temi del convegno, la Rete toscana per la tutela dei beni comuni ha prodotto un dossier informativo che può essere richiesto a questo indirizzo: info@retetoscanabenicomuni.it oppure è scaricabile da questo link:

Dossier informativo

