Omicidio a Prato: 35enne ucciso a coltellate durante una lite in strada

Una violenta lite tra due uomini albanesi è degenerata in omicidio nella serata di oggi nei giardini di via Baracca, zona Galceti a Prato. Secondo quanto reso noto dalla procura, alla discussione si sono avvicinati altri connazionali e uno di loro ha sferrato una coltellata all'addome di uno dei contendenti, che è morto a seguito di arresto cardiocircolatorio verosimilmente causato dalle copiosa emorragia.

La vittima è un uomo di circa 35 anni non ancora identificato poiché privo di documenti. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato che ha avviato immediatamente le indagini per omicidio volontario, come disposto dalla procura.

I soccorritori hanno trovato anche un altro albanese, un giovane di 21 anni, ferito da una coltellata ma ancora in vita. Dalle prime ricostruzioni della squadra mobile, pare che il giovane sia rimasto ferito nel tentativo di difendere la vittima dagli aggressori.

Al momento, il movente della lite rimane ignoto. L'aggressore è riuscito a fuggire e le forze dell'ordine sono attivamente impegnate nelle ricerche. L'arma del delitto, un coltello, non è stata ancora ritrovata.