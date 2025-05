Open day al canile di Empoli rinviato a settembre

L’evento “Open day al canile” di Empoli, appuntamento del cartellone “Due stagioni per l’ambiente”, è stato rinviato al 14 settembre 2025, sempre in orario dalle 17 alle 19. L’iniziativa era prevista per domenica 18 maggio.

Resta confermata la visita a tema nell’area naturale protetta di Arnovecchio, il 1^ giugno 2025, dalle 9 alle 11, alla scoperta dei “Suoni e colori: uccelli e fiori di stagione”.

DUE STAGIONI PER L’AMBIENTE – L’iniziativa rientra nel cartellone ‘Due stagioni per l’ambiente’. I promotori: Comune di Empoli in collaborazione con associazione Legambiente Empolese Valdelsa, associazione Amici Animali Ambiente Gruppo Arca ETS, associazione Aristogatti, associazione Golem, fondazione Angeli del Bello.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa