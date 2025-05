Orientamento, Summer school all’Università di Firenze

L’Università degli Studi di Firenze organizza una Summer School di orientamento, pensata per aiutare studenti e studentesse delle scuole superiori a orientarsi nel proprio futuro accademico attraverso un’esperienza della vita universitaria.

L’iniziativa si terrà giovedì 10 e venerdì 11 luglio 2025, presso il Campus delle Scienze Sociali di Novoli (via delle Pandette, Firenze – dalle ore 8.30 alle 17.30). Durante i due giorni, i partecipanti potranno prendere parte a laboratori interattivi e a presentazioni di percorsi formativi, incontrare docenti e tutor universitari e ottenere risposte ai propri dubbi su tutti i corsi di laurea dell’Ateneo.

Per partecipare all’iniziativa - gratuita e rivolta a studenti e studentesse delle superiori che non abbiano già seguito un corso di orientamento PNRR - è necessaria l’iscrizione, da effettuare autonomamente entro giovedì 15 maggio tramite la piattaforma Dialogo, previa registrazione. La scuola di provenienza sarà contattata per produrre la documentazione necessaria. La selezione avverrà in base all’ordine cronologico di prenotazione sulla piattaforma.

Per ulteriori informazioni, scrivere a orientamentoattivo.pnrr@unifi.it

Fonte: Università di Firenze

