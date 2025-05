Toscana per l’ambiente: a Pontedera il progetto europeo “D4RUNOFF” contro le piogge estreme

Dal 13 al 15 maggio prossimo, la Toscana sarà al centro dell’innovazione ambientale europea grazie a “D4RUNOFF”, importante progetto promosso nell’ambito di Horizon Europe, il programma dell’Unione europea per la ricerca per il periodo 2021-2027. Acque, gestore idrico del Basso Valdarno, partecipa attivamente al progetto, e ospiterà una serie di incontri strategici e attività pubbliche sul territorio.

“D4RUNOFF” (acronimo che sta per Data-Driven Decision-Support To Manage Runoff) ha l’obiettivo di rivoluzionare la gestione delle acque meteoriche urbane, sempre più critica a causa dei cambiamenti climatici. Combinando soluzioni basate sulla natura (Nature-Based Solutions - NBS), strumenti digitali e intelligenza artificiale, il progetto intende ridurre l’impatto degli eventi meteorici estremi, migliorare la qualità delle acque e aumentare la resilienza delle città. Uno degli elementi innovativi è la piattaforma che integra dati in tempo reale, modelli predittivi e moduli di partecipazione sociale per supportare enti gestori, amministrazioni e comunità locali nella pianificazione sostenibile delle infrastrutture.

Il progetto coinvolge un ampio consorzio europeo, composto da università, centri di ricerca, aziende e pubbliche amministrazioni provenienti da Spagna, Portogallo, Danimarca e Italia. Sono previste sperimentazioni pilota in diverse città europee, tra cui Pontedera, dove Acque ha un ruolo rilevante, grazie alla realizzazione di un impianto NBS nei pressi del depuratore di via Hangar. La tre-giorni prevede lo svolgimento dell’assemblea generale del progetto e un meeting con gli stakeholder locali: accademici, professionisti e rappresentanti istituzionali si confronteranno sui progressi raggiunti e sulle azioni previste per migliorare la gestione delle acque meteoriche nelle città europee.

Nell’ultima giornata di lavori, sempre a Pontedera, oltre alla visita all’impianto-pilota, si terrà un Open Day aperto al pubblico - inclusi studentesse e studenti, ricercatrici e ricercatori delle Università di Pisa e Firenze, alunne e alunni delle scuole secondarie inferiori di Pontedera - presso il Museo Piaggio, con sessioni di gioco a tema ambientale, sfide di gamification e coinvolgimento collettivo: tutte iniziative volte a rafforzare il dialogo tra cittadini, tecnici e decisori.

Fonte: Acque SpA

