Premio 'Emiliano Del Rosso', in occasione di Empoli-Parma sono previste le votazioni

Dopo il grande successo della giornata conclusiva della “Scuola del tifo azzurro”, il progetto dell’Unione Clubs Azzurri, in collaborazione con l’Empoli F.C., che quest’anno ha ricevuto anche il “Premio Una città per lo sport Albano Aramini” per la promozione dello sport a livello sociale, l’attenzione si concentra su un altro appuntamento di grande significato per tutta la tifoseria azzurra.

Torna infatti il Premio intitolato a Emiliano Del Rosso, che, giunto alla 18ª edizione, è stato istituito dall’Unione Clubs Azzurri e dai Desperados, con il patrocinio del Comune di Empoli e la partecipazione dell’Empoli F.C.

Sabato 10 maggio 2025, in occasione della partita Empoli-Parma, saranno consegnate nel settore di Maratona oltre 2000 schede per la scelta del vincitore. Ogni tifoso potrà indicare i nomi dei tre calciatori azzurri che, nel corso della stagione, abbiano dimostrato attaccamento ai colori sociali, impegno, dedizione, spirito di sacrificio per la “maglia”, lealtà sportiva, rispetto e considerazione verso i tifosi, ricordando così gli ideali cari a Emiliano Del Rosso, a cui il Premio è dedicato.

La consegna del “Premio Emiliano Del Rosso” si terrà nel corso di una cerimonia ufficiale in programma giovedì 15 maggio alle ore 21:15 presso la Sala Hospitality dello Stadio “Carlo Castellani”.

Fonte: Ufficio Stampa