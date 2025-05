Quasicristalli, Luca Bindi di UniFi alla Royal Swedish Academy of Sciences

Luca Bindi, docente di Mineralogia presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze, è stato invitato a tenere un seminario mercoledì 14 maggio presso la Royal Swedish Academy of Sciences, una delle più prestigiose istituzioni scientifiche a livello mondiale che assegna ogni anno i Premi Nobel per la Fisica, per la Chimica e per l’Economia, oltre ad altri importanti premi.

L’invito costituisce un riconoscimento degli importanti risultati conseguiti nell’ambito del progetto di ricerca internazionale sui quasicristalli naturali, di cui Bindi è responsabile. Il seminario vedrà la partecipazione di accademici e ricercatori da tutto il mondo e si concentrerà sugli sviluppi più recenti dello studio di queste straordinarie strutture cristalline, che sfidano le regole tradizionali della cristallografia e aprono nuove prospettive nella comprensione dei processi geologici e cosmici. A Bindi, infatti, si deve la scoperta in natura dei quasicristalli, che presentano simmetrie un tempo ritenute impossibili per la materia e realizzabili solo in laboratorio,

“Si tratta di un riconoscimento di grande prestigio non solo per il lavoro svolto in questi anni, ma anche per la comunità scientifica italiana nel suo complesso - ha dichiarato Bindi -. Condividere questi risultati con i colleghi dell’Accademia reale svedese delle scienze rappresenta un’occasione unica per rafforzare la collaborazione scientifica a livello internazionale”.

Luca Bindi, che dal 2020 è direttore del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze, ha vinto numerosi premi scientifici, tra cui il Premio Presidente della Repubblica 2015 per le Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali dell’Accademia Nazionale dei Lincei e il Premio Aspen Institute Italia. È Socio Corrispondente dell’Accademia Nazionale dei Lincei per la classe delle Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, categoria Geoscienze.

Fonte: Università di Firenze - ufficio stampa