REA.net, al via i corsi di formazione nei territori della rete

La Rete REA.net - Biblioteche lungo l'Elsa e l'Arno è lieta di annunciare l'avvio del progetto "REAlizza il futuro - Apprendimento permanente nelle biblioteche REA.net", un'iniziativa dedicata alla promozione dell'educazione permanente dei cittadini maggiorenni.

Grazie alla collaborazione delle tredici biblioteche aderenti alla Rete REA.net (Empoli capofila del progetto, a seguire Castelfiorentino, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Certaldo, Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montespertoli, Montelupo Fiorentino, Santa Croce Sull’Arno, Vinci), verranno offerti corsi di formazione diversificati e mirati a soddisfare i fabbisogni del territorio.

Il progetto è finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del PR FSE+ Toscana 2021-2027 “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita” Attività PAD 2.f.10 Giovani e adulti in-formati. Interventi di educazione permanente non formale della popolazione adulta maggiorenne realizzati dalle Reti documentarie locali (biblioteche e archivi) per il triennio 2024-2026.

Per informazioni sui corsi è necessario rivolgersi al numero 0571/757948 oppure al 0571/757841. Per l’iscrizione ai corsi è necessario scrivere per email al seguente indirizzo: segreteriareanet@comune.empoli.fi.it con oggetto: "CORSO (nome del corso) Nome partecipante". L’email dovrà pervenire almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso prescelto.

Il progetto si articola in diverse aree tematiche, tra cui:

- Competenze Digitali: 83 percorsi formativi per favorire e potenziare le competenze digitali dei cittadini.

- Competenze Linguistiche: 45 percorsi formativi per favorire e potenziare le competenze linguistiche.

- Competenze Trasversali e di Cittadinanza:

- 74 percorsi di literacy

- 61 percorsi di cittadinanza globale

- 76 percorsi per il benessere dei cittadini

Un'attenzione particolare sarà dedicata all'inclusione delle persone con disabilità, alla non discriminazione, alla promozione delle pari opportunità e della parità di genere, in linea con i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Di seguito, il dettaglio dei corsi attivati nel primo trimestre:

BENESSERE

- Il corso 'La pet therapy' si terrà il 28/05/2025, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, presso Biblioteca comunale “Ernesto Balducci” Auditorium ‘Cercenà’ -Via Sonnino 1, Montespertoli (FI).

- Il corso 'Alimentazione naturale e consapevole' si terrà dal 30/05/2025 al 06/06/2025, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso Biblioteca comunale “Indro Montanelli” - Piazza Vittorio Veneto 26/A, Fucecchio (FI).

- Il corso 'Garden therapy' si terrà dal 03/06/2025 al 10/06/2025, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, presso Biblioteca comunale “Adrio Puccini” Saletta Vallini - Largo Delio Nazzi 1, Santa Croce sull’Arno (PI).

- Il corso 'Educazione alimentare per lo sport' si terrà dal 10/06/2025 al 17/06/2025, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso MMAB Montelupo Museo Archivio Biblioteca - Piazza Vittorio Veneto 11, Montelupo Fiorentino (FI).

- Il corso 'La pet Therapy' si terrà il 12/06/2025, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, presso Biblioteca comunale “Vallesiana” - Via Tilli 41, Castelfiorentino (FI).

- Il corso 'Alimentazione naturale e consapevole' si terrà dal 19/06/2025 al 26/06/2025, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso Biblioteca civica - Via Renato Fucini 11/13, Vinci (FI).

- Il corso 'La pet therapy' si terrà dal 20/06/2025 al 27/06/2025, dalle ore 17:30 alle ore 19:30, presso Biblioteca comunale “Bruno Ciari” - Via Borgo Garibaldi 37 e Via Mameli 9, Certaldo (FI).

- Il corso 'Potenziare la memoria e promuovere l’invecchiamento attivo' si terrà dal 20/06/2025 al 11/07/2025, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso Biblioteca comunale “Indro Montanelli” - Piazza Vittorio Veneto 26/A, Fucecchio (FI).

- Il corso 'La prevenzione delle malattie cardiovascolari' si terrà dal 25/06/2025 al 02/07/2025, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso Biblioteca comunale “Indro Montanelli” - Piazza Vittorio Veneto 26/A, Fucecchio (FI).

- Il corso 'Alimentazione naturale e consapevole' si terrà il 26/06/2025, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, presso Biblioteca comunale “Vallesiana” - Via Tilli 41, Castelfiorentino (FI).

- Il corso 'Educazione alimentare per tutte le età' si terrà dal 30/06/2025 al 07/07/2025, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso Biblioteca comunale “Indro Montanelli” - Piazza Vittorio Veneto 26/A, Fucecchio (FI).

- Il corso 'Terapie domestiche di pronto soccorso' si terrà dal 01/07/2025 al 08/07/2025, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, presso Biblioteca comunale “Adrio Puccini” Saletta Vallini - Largo Delio Nazzi 1, Santa Croce sull’Arno (PI).

- Il corso 'La pet therapy' si terrà dal 11/07/2025 al 18/07/2025, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso Biblioteca comunale “Renato Fucini” - Via Cavour 36, Empoli (FI).

- Il corso 'Alimentazione naturale e consapevole' si terrà dal 16/09/2025 al 23/09/2025, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, presso Sala Consiliare - Piazza del Municipio, 1 Montaione (FI).

- Il corso 'Le Dipendenze' si terrà dal 18/09/2025 al 25/09/2025, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, presso Biblioteca comunale “Renato Fucini” - Via Cavour 36, Empoli (FI).

- Il corso 'Educazione alimentare per tutte le età' si terrà dal 20/09/2025 al 27/09/2025, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso Biblioteca comunale “Renato Fucini” - Via Cavour 36, Empoli (FI).

LITERACY

- Il corso 'Leggere e comprendere le bollette' si terrà il 31/05/2025, dalle ore 10:30 alle ore 12:30, presso Sala Consiliare - Piazza del Municipio, 1 Montaione (FI).

- Il corso 'Fact checking' si terrà il 03/06/2025, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, presso Biblioteca comunale “Vallesiana” - Via Tilli 41, Castelfiorentino (FI).

- Il corso 'Leggere e comprendere le bollette' si terrà il 04/06/2025, dalle ore 17:30 alle ore 19:30, presso Biblioteca comunale “Emma Perodi” - Via Vittorio Veneto 11, Cerreto Guidi (FI).

- Il corso 'Fact checking' si terrà dal 09/06/2025 al 16/06/2025, dalle ore 17:30 alle ore 19:30, presso Biblioteca comunale “Emma Perodi” - Via Vittorio Veneto 11, Cerreto Guidi (FI).

- Il corso 'La biblioteca come fonte di informazione' si terrà dal 11/06/2025 al 18/06/2025, dalle ore 18:00 alle ore 19:30, presso Biblioteca comunale “Emma Perodi” - Via Vittorio Veneto 11, Cerreto Guidi (FI).

- Il corso 'Leggere e comprendere le bollette' si terrà il 12/06/2025, dalle ore 9:30 alle ore 11:30, presso Biblioteca comunale - Piazza XX Settembre 7/8 Sala Mediateca, Castelfranco di Sotto (PI).

- Il corso 'Fact checking' si terrà dal 16/06/2025 al 23/06/2025, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso Biblioteca comunale “Indro Montanelli” - Piazza Vittorio Veneto 26/A, Fucecchio (FI).

- Il corso 'Leggere e comprendere gli atti della pubblica amministrazione' si terrà il 25/06/2025, dalle ore 9:30 alle ore 11:30, presso Biblioteca comunale “Ernesto Balducci” Auditorium ‘Cercenà’ - Via Sonnino 1, Montespertoli (FI).

- Il corso 'Leggere e comprendere gli atti della pubblica amministrazione' si terrà il 26/06/2025, dalle ore 9:30 alle ore 11:30, presso Biblioteca comunale - Piazza XX Settembre 7/8 Sala Mediateca, Castelfranco di Sotto (PI).

- Il corso 'La biblioteca come fonte di informazione' si terrà il 30/06/2025, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, presso Biblioteca comunale “Ernesto Balducci” Auditorium ‘Cercenà’ - Via Sonnino 1, Montespertoli (FI).

- Il corso 'Leggere e comprendere le bollette' si terrà il 03/07/2025, dalle ore 9:30 alle ore 11:30, presso Biblioteca comunale “Renato Fucini” - Via Cavour 36, Empoli (FI).

- Il corso 'Leggere e comprendere gli atti della pubblica amministrazione' si terrà il 09/07/2025, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso Biblioteca comunale “Renato Fucini” - Via Cavour 36, Empoli (FI).

- Il corso 'La biblioteca come fonte di informazione' si terrà dal 05/09/2025 al 12/09/2025, dalle ore 18:00 alle ore 19:30, presso Biblioteca comunale - Via Garibaldi 7, Gambassi Terme (FI).

- Il corso 'La biblioteca come fonte di informazione' si terrà dal 11/09/2025 al 18/09/2025, dalle ore 18:00 alle ore 19:30, presso Sala Consiliare - Piazza del Municipio, 1 Montaione (FI).

- Il corso 'La biblioteca come fonte di informazione' si terrà dal 15/09/2025 al 22/09/2025, dalle ore 18:00 alle ore 19:30, presso Biblioteca comunale “Bruno Ciari” - Via Borgo Garibaldi 37 e Via Mameli 9, Certaldo (FI).

LINGUISTICA



- Il corso 'Corso di lingua inglese parlato e scritto livello A1- A2' si terrà dal 04/06/2025 (con sospensione nel mese di agosto) al 01/10/2025, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso MMAB Montelupo Museo Archivio Biblioteca - Piazza Vittorio Veneto 11, Montelupo Fiorentino (FI).

- Il corso 'Corso di lingua italiana parlato e scritto livello A1- A2' si terrà dal 05/09/2025 al 07/11/2025, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, presso Biblioteca comunale “Renato Fucini” - Via Cavour 36, Empoli (FI).

DIGITALE

- Il corso 'Digital family: educazione digitale per la famiglia' si terrà il 05/06/2025, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, presso MMAB Montelupo Museo Archivio Biblioteca - Piazza Vittorio Veneto 11, Montelupo Fiorentino (FI).

- Il corso 'Sicurezza online (phishing, vendite fraudolente, furti d’identità e credenziali)' si terrà dal 05/06/2025 al 19/06/2025, dalle ore 9:30 alle ore 11:30, presso Biblioteca comunale - Piazza XX Settembre 7/8 Sala Mediateca, Castelfranco di Sotto (PI).

- Il corso 'Notizie false (fake news)- Come riconoscerle' si terrà il 10/06/2025, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, presso Biblioteca comunale “Vallesiana” - Via Tilli 41, Castelfiorentino (FI).

- Il corso 'Intelligenza artificiale (cos’è e come si può usare nella vita quotidiana) e Chat GPT' si terrà dal 11/06/2025 al 18/06/2025, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso Biblioteca comunale “Renato Fucini” - Via Cavour 36, Empoli (FI).

- Il corso 'Intelligenza artificiale (cos’è e come si può usare nella vita quotidiana) e Chat GPT' si terrà il 16/06/2025, dalle ore 14:30 alle ore 18:30, presso Biblioteca comunale “Ernesto Balducci” Auditorium ‘Cercenà’ -Via Sonnino 1, Montespertoli (FI).

- Il corso 'Uso del computer e dispositivi elettronici (smartphone, tablet, e-book reader, ecc) – Modulo 1 base' si terrà dal 17/06/2025 al 15/07/2025, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso Biblioteca comunale “Renato Fucini” - Via Cavour 36, Empoli (FI).

- Il corso 'Sicurezza online (phishing, vendite fraudolente, furti d’identità e credenziali)' si terrà dal 20/06/2025 al 27/06/2025, dalle ore 9:30 alle ore 11:30, presso Biblioteca comunale “Ernesto Balducci” Auditorium ‘Cercenà’ -Via Sonnino 1, Montespertoli (FI).

- Il corso 'Digital family: educazione digitale per la famiglia' si terrà il 23/06/2025, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, presso Biblioteca comunale “Ernesto Balducci” Auditorium ‘Cercenà’ -Via Sonnino 1, Montespertoli (FI).

- Il corso 'Digital family: consigli ai genitori su sexting, cyberbullismo, hikikomori' si terrà il 23/06/2025, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, presso Biblioteca comunale “Ernesto Balducci” Auditorium ‘Cercenà’ -Via Sonnino 1, Montespertoli (FI).

- Il corso 'Sicurezza online (phishing, vendite fraudolente, furti d’identità e credenziali)' si terrà dal 25/06/2025 al 02/07/2025, dalle ore 9:30 alle ore 11:30, presso Biblioteca comunale “Renato Fucini” - Via Cavour 36, Empoli (FI).

- Il corso 'Notizie false (fake news)- Come riconoscerle' si terrà il 26/06/2025, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, presso Biblioteca comunale “Renato Fucini” - Via Cavour 36, Empoli (FI).

- Il corso 'Uso del computer e dispositivi elettronici (smartphone, tablet, e-book reader, ecc) – Modulo 1 base' si terrà dal 04/09/2025 al 02/10/2025, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, presso Biblioteca comunale “Pablo Neruda” - Piazza 8 Marzo 1944 9, Limite sull'Arno (FI).

- Il corso 'Notizie false (fake news) - Come riconoscerle' si terrà il 08/09/2025, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso Biblioteca comunale “Pablo Neruda” - Piazza 8 Marzo 1944 9, Limite sull'Arno (FI).

- Il corso 'Uso del computer e dispositivi elettronici (smartphone, tablet, e-book reader, ecc) – Modulo 2 avanzato' si terrà dal 09/09/2025 al 23/09/2025, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso Biblioteca comunale “Renato Fucini” - Via Cavour 36, Empoli (FI).

- Il corso 'Digital family: educazione digitale per la famiglia' si terrà il 27/09/2025, dalle ore 10:30 alle ore 12:30, presso Sala Consiliare - Piazza del Municipio, 1 Montaione (FI).

GLOBALIZZAZIONE, CONSUMI, COMPORTAMENTO



- Il corso 'Gestione consapevole dei consumi' si terrà dal 3/06/2025 al 10/06/2025, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso Biblioteca comunale “Indro Montanelli” - Piazza Vittorio Veneto 26/A, Fucecchio (FI).

- Il corso 'L’agenda 2030 e il cambiamento climatico' si terrà dal 04/06/2025 al 11/06/2025, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso Biblioteca comunale “Indro Montanelli” - Piazza Vittorio Veneto 26/A, Fucecchio (FI).

- Il corso 'Sviluppo Sostenibile' si terrà il 05/06/2025, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, presso Biblioteca comunale “Vallesiana” - Via Tilli 41, Castelfiorentino (FI).

- Il corso 'Sviluppo Sostenibile' si terrà dal 05/06/2025 al 12/06/2025, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso Biblioteca comunale “Renato Fucini” - Via Cavour 36, Empoli (FI).

- Il corso 'Crescita economica e sostenibile' si terrà dal 05/06/2025 al 12/06/2025, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso Biblioteca comunale “Indro Montanelli” - Piazza Vittorio Veneto 26/A, Fucecchio (FI).

- Il corso 'Gestione consapevole dei consumi' si terrà dal 06/06/2025 al 13/06/2025, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, presso Biblioteca comunale - Via Garibaldi 7, Gambassi Terme (FI).

- Il corso 'Crescita economica e sostenibile' si terrà dal 17/06/2025 al 24/06/2025, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, presso Biblioteca comunale “Adrio Puccini” Saletta Vallini - Largo Delio Nazzi 1, Santa Croce sull’Arno (PI).

- Il corso 'Rispetto delle diversità: inclusione, parità di genere e difesa dei diritti umani' si terrà il 18/06/2025, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, presso Biblioteca comunale “Ernesto Balducci” Auditorium ‘Cercenà’ -Via Sonnino 1, Montespertoli (FI) 50025.

- Il corso 'Trasparenza della Pubblica Amministrazione' si terrà il 1/07/2025, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso Biblioteca comunale “Pablo Neruda” - Piazza 8 Marzo 1944 9, Limite sull'Arno (FI) 50050.

- Il corso 'Trasparenza della Pubblica Amministrazione' si terrà il 14/07/2025, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso Biblioteca comunale “Renato Fucini” - Via Cavour 36, Empoli (FI) 50053.

- Il corso 'L'agenda 2030 e il cambiamento climatico' si terrà dal 19/09/2025 al 26/09/2025, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, presso Ex Casa Fascio - Piazza G. Di Vittorio, snc Gambassi Terme (FI) 50050.