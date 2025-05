Santa Maria a Monte, Del Grande denuncia disservizi nella raccolta rifiuti e chiede un incontro con Geofor

“Dopo aver tentato telefonicamente ed in presenza un confronto, la mancanza di fatti concreti, purtroppo, e la negligenza nel servizio portato avanti da Geofor, mi costringono a rendere pubblico il malcontento”. Inizia così la dichiarazione del Sindaco di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande, a seguito delle numerose segnalazioni ricevute dalla cittadinanza, sia all’Urp che personali, verbali e telefoniche, rispetto a disservizi di vario tipo nella raccolta dei rifiuti sul territorio comunale.

“Mancati ritiri del porta a porta e dei sacchi gialli per i pannoloni su tutto il territorio; contenitori di raccolta dell’olio stracolmi da settimane, 6 mesi per rimuovere abbandoni di eternit. A questo si aggiungono i costanti malfunzionamenti dell’impianto di raccolta dell’Isola Ecologica. Una situazione che ha raggiunto livelli intollerabili e che, come attuale amministrazione di questo Comune, vogliamo

affrontare con determinazione”, prosegue il Sindaco Manuela Del Grande.

“Questi disservizi e malfunzionamenti vanno avanti da tempo e, ultimamente, hanno raggiunto un livello di assoluta insostenibilità. Si tratta di una grave mancanza di rispetto da parte di Geofor, tanto nei nostri confronti in qualità di amministratori del territorio, quanto nei confronti di tutta la cittadinanza. “In soli due anni la TARI, pagata dai nostri cittadini, ha visto un aumento complessivo di circa il 20%, dovuto non a scelte dell’amministrazione ma, unicamente, all’aumentare dei costi che ci vengono imposti dall’azienda. Nonostante

questo, il servizio ha raggiunto livelli di qualità infimi” sostiene l’Assessore Laura Falorni.

Continua il Sindaco: - "A niente sembrano essere serviti i numerosi tentativi di dialogo da noi fatti. Siamo intervenuti nelle assemblee con l’azienda Geofor e con l’Autorità ATO Toscana Costa, per riferire più e più volte le problematiche. Ne sono seguiti solo tentativi, a me personalmente il Presidente di ATO COSTA ha più volte tolto la parola e non ha accettato un mio ordine del giorno da presentare all’attenzione dei miei colleghi. Evidentemente, certe richieste di risposta a quesito, sono scomode.

Appurata l’inefficacia di tutti i tentativi portati avanti, mi trovo quindi a rendere noto ancora una volta, la situazione. Sento il dovere di utilizzare questo comunicato, in primo luogo, per rassicurare la cittadinanza sul fatto che i disagi che si trova ad affrontare, non dipendono dalla mia amministrazione, ma dalla negligenza di Geofor. Quest’amministrazione, al contrario di quello che possono insinuare le opposizioni, sta muovendo ogni passo possibile per risolvere la situazione. In secondo luogo, voglio utilizzare questo comunicato per richiedere un incontro pubblico all’amministrazione di Geofor, per affrontare una volta per tutte le criticità ed avere risposte certe.

Dal momento in cui quest’amministrazione con impegno cerca di prendere in esame i problemi che emergono nel quotidiano da quando è in carica, gradirebbe non promesse da parte dell’azienda, peraltro non mantenute, ma tutelare i miei cittadini che hanno il diritto di accedere ai servizi che meritano, vista e considerata l’ingente spesa che ogni anno sostengono”.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa

