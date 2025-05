Sant'Anna, cerimonia di passaggio di consegne: il rettore è Nicola Vitiello

Si è svolta oggi, giovedì 8 maggio, presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, la cerimonia ufficiale di passaggio di consegne tra la Rettrice uscente Sabina Nuti, e il nuovo Rettore Nicola Vitiello, che assume la guida dell’ateneo per il mandato 2025-2031.

Vitiello è professore ordinario di Bioingegneria e co-responsabile scientifico del Wearable Robotics Lab, dove sviluppa esoscheletri indossabili per l’assistenza motoria e la riabilitazione. È entrato alla Scuola Sant’Anna come Allievo ordinario di II livello (Laurea Magistrale), per poi conseguire il dottorato di ricerca in Biorobotica.

Queste le sue prime dichiarazioni da Rettore: “A nome di tutta la comunità della Scuola, desidero innanzitutto ringraziare Sabina Nuti, in questi anni la Scuola Sant’Anna ha consolidato a livello internazionale il proprio ruolo di eccellenza nella ricerca e nella formazione. Merito e mobilità sociale saranno due concetti centrali del mio mandato, per far sì che la Scuola continui a essere un modello di riferimento per la costruzione di una società più equa e giusta. Il mio auspicio è proseguire sulla strada dell’innovazione, della sostenibilità, della cooperazione con le istituzioni del territorio e del rafforzamento del ruolo internazionale della Scuola”.

“Sono stati sei anni emozionanti, pieni di sfide e di opportunità. Ringrazio tutta la comunità della Scuola per la fiducia e la collaborazione, e tutti i soggetti istituzionali del ‘Sistema Pisa’ che hanno contribuito e supportato la Scuola nel raggiungere risultati importanti nel campo della ricerca e della formazione” dichiara la rettrice uscente Sabina Nuti.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna - Ufficio stampa