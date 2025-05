Due giorni di spettacoli nei laboratori 'Facciamo come se' al Nuovo Teatro Pacini

Venerdì 9 maggio alle 18:00 e alle 21:00, sabato 4 maggio dalle ore 15:00 e alle 17:30, al Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi dei laboratori FACCIAMO COME SE del Teatrino dei Fondi, suddivisi per fasce d’età 7-10 anni, 11-13 anni, 14-18 anni, under 25, condotti da Claudio Benvenuti, Sergio Bulleri e Marta Paganelli calcheranno il palcoscenico per esibirsi al termine del corso, che ha visto l’attività teatrale come un prezioso strumento per sviluppare la creatività, l’empatia, per superare le proprie paure e timidezze, imparare a stare in gruppo, a rispettarsi, a dare sfogo alla propria fantasia, attraverso l’invenzione di storie e l’interpretazione di personaggi fantastici.

Durante il laboratorio, calibrato per le differenti fasce di età, le ragazze e i ragazzi si sono messi in gioco con il proprio corpo e la propria voce, scoprendo il gioco come strumento espressivo.

Venerdì 9 maggio alle ore 18:00 aprirà il palcoscenico AMORE CHE VIENI, AMORE CHE VAI, testo e regia di Claudio Benvenuti e Sergio Bulleri, con gli allievi dai 14 ai 18 anni: Asia Buralli, Francesco Ciaccia, Agnese Dani, Marta Fattorini, Ginevra Giugni, Matteo Gregorini, Giorgia Lo Iacono Pezzino, Lucrezia Sgherri, Frida Marabotti, Davide Serratore, Sara Stefani, Samira Stella.

Uno spettacolo ispirato a Ionesco e allo stile della drammaturgia contemporanea francese che intende esplorare i temi dell’amore, in modo ora surreale ora paradossale.

Alle ore 21:00 di venerdì 9 maggio sarà la volta de la SERATA ČECHOV del gruppo under 25, testo e regia di Claudio Benvenuti e Sergio Bulleri, con Angelica Bini, Cordelia Bonfort, Damiano Campigli, Caterina Chiappi, Chiara Fiaschi, Fabio Fontana, Filippo Frediani, Elena Gottardini, Marta Manzi, Aurora Sofia Rosa. I giovani allievi con impegno e dedizione si sono confrontati con uno dei più grandi drammaturghi della storia, Anton Čechov, per andare alla scoperta della profondità di temi come la solitudine, il desiderio e la complessità delle relazioni umane. I personaggi, che prenderanno vita sul palcoscenico si troveranno spesso ingabbiati in situazioni che riflettono aspirazioni e delusioni per creare un’atmosfera di solitudine.

Sabato 10 maggio alle ore 15:00 si concluderà il laboratorio del gruppo 7-10 anni, con LE AVVENTURE DEI TRE FRATELLI, testo e regia Marta Paganelli e Sergio Bulleri, in scena Marta Baccanelli, Bianca Beconcini, Isabella Beconcini, Miriam Yeva Benvenuti, Francesca Bernardini, Elia Bettarini, Lorenzo Daddi, Teresa Demare, Aurora Fattori, Nina Fenucci, Sophia Ferrarini, Matteo Giacomelli, Hajar Gram, Caterina Masoni, Anna Menichetti, Enea Carli Pepe, Aurora Pozzoli, Ettore Selmi, Anita Volpi, Mia Zito.

Prendendo spunto dalla novella di Luzzati, un turbine di personaggi e di situazioni diverse darà il giusto spazio a tutte e tutti, oltre che a offrire un assaggio del senso del percorso intrapreso durante l’anno. Un tragitto che ha visto la grande partecipazione di bambine e bambini e ha permesso di lavorare sul gruppo inteso come coro di voci e corpi che interagiscono fra loro e di riflettere sull'ascolto, sul rispetto dell'altro, sull'idea di collaborazione e di fiducia.

Chiude gli appuntamenti il gruppo dagli 11 ai 13 anni che si esibirà alle ore 17:00 di sabato 10 maggio con IN FISSA PER MOZART, testo e regia di Claudio Benvenuti e Sergio Bulleri, con l’interpretazione di Mattia Angerame, Elisa Baccanelli, Brando Biagioni , Bianca Brotini, Lapo Corpaccioli, Andrea Covato, Clara Marabotti, Clara Marianelli, Francesco Masini, Sveva Natali, Melissa Rovini, Emma Tallarico. La protagonista, una giovane e appassionata ragazza, è ossessionata dalla vita e dalla musica di Wolfgang Amadeus Mozart e ne vuole fare uno spettacolo. Decisa a mettere in scena uno spettacolo, per omaggiare la grandezza del teatro e per catturare l'essenza del genio del grande maestro, la protagonista si ritrova in una situazione surreale in cui la linea tra sogno e realtà si dissolve. Appare il fantasma di Mozart così come prendono vita i personaggi delle sue composizioni che aiutano la giovane a scoprire le emozioni nascoste dietro la musica di Mozart.

Fonte: Teatrino dei fondi / Titivillus Ufficio stampa e comunicazione

