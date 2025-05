'Sposa chiunque, basta che sia ricco!', al Teatro del Popolo lo spettacolo della Compagnia 'Il Cerchio di Gesso'

Una galleria di personaggi improbabili, ma pieni di soldi. Candidati perfetti (o quasi), per due donne che hanno assoluto bisogno di mettersi al riparo da ogni preoccupazione economica. E’ questo il leit motiv di “Sposa chiunque, basta che sia ricco/a”, commedia teatrale esilarante e ricca di colpi di scena, che sarà presentata sabato sera (10 maggio, ore 21.00) al Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Lo spettacolo, a cura della Compagnia “Il Cerchio di Gesso” (TeatroCastello) racconta la vicenda di una coppia di sorelle, le quali si trovano ormai sull’orlo di una rovina finanziaria. Per non fare a meno della loro vita agiata, propongono alla figlia di una delle due di sposare un uomo ricco per sistemarsi e mettere in sicurezza la loro situazione economica.

I personaggi che le vengono presentati, tuttavia, sono quantomeno un po’ bizzarri, e questo crea qualche pensiero e non poche preoccupazioni alla figlia predestinata. Riusciranno pertanto le due sorelle nei loro intenti? Lo scopriremo sabato sera.

La commedia, scritta da Augusta Elena Giglioli per la regia di Diego Conforti, è interpretata da Lucia Taddei, Chiara Maccioni, Carlo Campinoti, Roberto Fusi, Davide Puleo, Martina Vaccarino, Valentina Chiarugi, Graziella Colo, Fabio Marini, Andrea Donati, Gabriele Fontanelli, Irene Mandorlini. Scenografie Fabio Marini & Roberto Fusi

“Si preannuncia una serata divertente – osserva l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – grazie a questa commedia incentrata su un tema che talvolta affiora con un pizzico di pudore in alcune famiglie, ma che devono naturalmente confrontarsi con i desiderata dei loro figli, spesso molto distanti dalle loro aspettative. Uno spettacolo che dimostra ancora una volta non solo una grande passione per il teatro, ma anche attitudine a fare ricerca teatrale da parte delle compagnie che sono presenti nel nostro territorio, con tanti validi attori, sceneggiatori e registi interamente “made in Castelfiorentino”.

La serata gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino ed è organizzata in collaborazione con Giallo Mare Minimal Teatro, la Fondazione Teatro del Popolo, la Banca Cambiano 1884 e l’Ente Cambiano Spca

Biglietti disponibili presso la Biglietteria del Teatro, oppure on line su www.teatrocastelfiorentino.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa