Tentano furto di cartucce per stampante da 2.200 euro: arrestati due uomini a Lucca

Tentato furto in pieno giorno in un noto supermercato di San Concordio, a Lucca. Due cittadini rumeni, di 30 e 43 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di mercoledì 7 maggio, dopo aver cercato di sottrarre cartucce per stampante per un valore complessivo di circa 2.200 euro.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti grazie anche alle immagini della videosorveglianza, i due hanno agito con la complicità di un terzo uomo, ancora non identificato, che aveva il compito di acquistare merce di poco valore e tenere aperte le sbarre alle casse, facilitando così il passaggio del carrello carico di refurtiva.

Il colpo, però, non è andato a buon fine: il comportamento sospetto dei tre è stato notato dagli addetti alla sicurezza del supermercato, che sono prontamente intervenuti. Uno dei due complici è stato bloccato sul posto, mentre l’altro ha tentato la fuga in direzione di via della Formica, ma è stato inseguito dagli agenti della volante, intervenuti su segnalazione. Per immobilizzarlo è stato necessario un intervento energico, durante il quale un poliziotto ha riportato lievi ferite.

Entrambi gli arrestati sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dopo la convalida dell’arresto in sede di giudizio per direttissima, il giudice ha disposto per i due l’obbligo di dimora nel comune di Carugate, in provincia di Milano, dove risiedono.

Le indagini proseguono per identificare il terzo complice.