'Pedala!': l’omaggio dell’Università di Pisa a Gino e Adriana Bartali nel segno del Giro d'Italia

“Pedala! Gino e Adriana Bartali nell’Italia del dopoguerra”, è questo il titolo del monologo che andrà in scena mercoledì 14 maggio alle 21 al Teatro Nuovo di Pisa (Piazza della Stazione, 16).

L’evento si inserisce tra gli appuntamenti che animeranno la città in concomitanza del passaggio del Giro d’Italia, una serata a porte aperte (ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento posti) promossa e voluta dall’Università di Pisa e dal Cidic – Centro per l’innovazione e la diffusione della cultura, in collaborazione con il CUG-Comitato Unico di Garanzia.

Il pubblico si troverà di fronte a una storia d’Italia a due voci: Gino Bartali e sua moglie Adriana raccontano le origini di un paese fragile e bellissimo, l’Italia più vera e piccola, gli anni dal 1940 al 1960. Da una parte lo sguardo di Adriana che permette di prendere coscienza del ruolo civile delle donne nella ricostruzione dell’Italia democratica, dall’altra Gino, ciclista e intramontabile fuoriclasse ma anche Giusto tra le Nazioni per aver salvato tanti ebrei. Si parla del legame con Fausto Coppi, rivale e fratello di battaglie, di un Paese spaccato in due, dell’attentato a Togliatti, dell’epico Tour de France del ‘48 che cambiò la storia d’Italia.

Queste due voci insieme, Adriana e Gino, interpretate da Federica Molteni, provengono dal passato, ma pongono interrogativi sul presente. E sul futuro. Domande necessarie per riflettere sull’assurdità del conflitto, sul primo voto alle donne, sulla nascita della Repubblica e sulle contraddizioni legate a un regime che non vuole finire del tutto.

Lo spettacolo, con la regia di Carmen Pellegrinelli, rappresenta la seconda tappa del “Progetto Bartali” dopo “Gino Bartali-Eroe silenzioso”, che con 250 repliche in Italia e in Europa, ha incontrato e fatto emozionare oltre cinquantamila spettatori, caso straordinario nel teatro indipendente del nostro Paese. Una produzione Luna e GNAC Teatro, monologo tratto da “La corsa giusta” di Antonio Ferrara (Coccole Books). La durata è di un’ora circa.

Biglietti in prenotazione sulla piattaforma Ciaotikets

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa

