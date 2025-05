Verde urbano e clima, a Firenze prima tappa della roadmap Anci

a gestione del verde urbano rappresenta una delle principali sfide per le città italiane, sempre più chiamate a conciliare la manutenzione ordinaria degli spazi verdi con la necessità crescente di prevenire e affrontare le emergenze legate ai cambiamenti climatici. In questo contesto si inserisce l’iniziativa promossa da Anci, che prenderà il via il prossimo 9 maggio a Firenze, all’Art District delle Murate dalle 9.30, con il primo dei tre appuntamenti dedicati alla gestione delle alberature in ambito urbano. L’evento, realizzato in collaborazione con Anci Toscana e con l’Associazione Pubblici Giardini, sarà l’occasione per aprire una vera e propria roadmap nazionale volta a condividere strumenti operativi, buone pratiche ed esperienze concrete. Durante l’appuntamento fiorentino saranno presentate ufficialmente le nuove Linee Guida per la gestione del rischio vento e quelle dedicate alla foresta urbana pubblica, con contributi tecnici, testimonianze da parte dei Comuni e casi studio significativi. Un’occasione di aggiornamento per amministratori locali, tecnici del verde, professionisti del settore e cittadini interessati ad approfondire un tema sempre più centrale per la sostenibilità e la sicurezza urbana.

Scarica il programma dell’evento