Il 10eLotto premia la Toscana. Nell’estrazione di giovedì 8 maggio, come riporta Agipronews, doppietta per un totale di 21mila euro: premio da 11mila euro a Montopoli in Val d'Arno, in provincia di Pisa, in via Matteotti più 10mila euro conquistati a Prato con un 7 Oro in via Visiana. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,4 miliardi da inizio anno.

