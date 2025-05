A Fucecchio il progetto per giovani 'a: VOCEALTA'

Pronto a partire il progetto “a: VOCEALTA”, promosso dall’amministrazione comunale di Fucecchio in collaborazione con l'istituto di ricerca ARCO di Prato, all’interno del progetto “Inclusivamente”.

Un gruppo selezionato di 25 giovani fucecchiesi di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che hanno inviato la propria disponibilità a seguito dell'avviso pubblicato nel mese di marzo dal Comune, si prepara ad iniziare il percorso che metterà al centro le loro idee, istanze e progetti con l'obiettivo di creare un gruppo di giovani preparati e sensibili sulle future sfide della città.

Il progetto, presentato questa mattina in conferenza stampa alla presenza della sindaca Emma Donnini, dei consiglieri comunali Gianmarco Geloso e Linda Fondelli, del ricercatore di ARCO Prato Dario Menicagli e della responsabile dell'ufficio politiche giovanili del Comune di Fucecchio Marcella Gozzi, prevede otto incontri che si svilupperanno tra maggio ed ottobre, durante i quali sarà possibile riflettere e confrontarsi su svariati temi legati allo sviluppo di Fucecchio come città sempre più inclusiva. Primo appuntamento giovedì 22 maggio, per poi proseguire martedì 27 maggio, martedì 3 e 17 giugno e martedì 1 luglio, con le ultime tre date ancora da definire in programma tra settembre e ottobre. Ogni incontro si terrà in orario 17:30-19:30.

“Un'opportunità importante per far sentire la voce dei più giovani - commentano il consigliere delegato alle Politiche Giovanili Gianmarco Geloso e la consigliera delegata alla Cooperazione Internazionale e alla Pace Linda Fondelli -, e che proprio per questo sta molto a cuore all'amministrazione comunale, in quanto stimola la partecipazione attiva e può avere un forte impatto sulla creazione di un senso di comunità condiviso”.

"La partecipazione attiva rappresenta il senso stesso del vivere in una comunità - prosegue la sindaca Emma Donnini -, l'idea che nessuno è da solo o escluso, in quanto tutti siamo parte di qualcosa che ci unisce. Un progetto che vuole stimolare i giovani affinché siano i protagonisti e gli autori di un processo creativo che vada nella direzione di sviluppare una Fucecchio sempre più aperta ed inclusiva".

Il progetto sarà ufficialmente lanciato questa sera presso la Limonaia dove, a partire dalle ore 22, è in programma una serata dedicata che vedrà protagonisti proprio i giovani che si accingono ad intraprendere questo percorso.

Ricordiamo che per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo politichegiovanili@comune.fucecchio.fi.it oppure rivolgersi allo sportello Informagiovani di Fucecchio in piazza La Vergine 21.

“Inclusivamente” è un progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo e sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud (www.conibambini.org).

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa