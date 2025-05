Al bar con l'hashish, arrestato 61enne a Pontedera

Un 61enne è stato arrestato a Pontedera per detenzione e spaccio di droga. Lo hanno trovato i carabinieri in un bar in via Indipendenza, l'uomo aveva con sé quasi 24 grammi di hashish in sette dosi, pronte per la vendita.

Dalla perquisizione in casa sono stati trovati altri 462 grammi di hashish, una bilancia digitale di precisione, materiale vario per il confezionamento e il taglio, un coltello a serramanico con tracce di hashish e la somma contante di 540,00 euro, ritenuta provento dell'attività illecita. La sostanza stupefacente, il materiale e il denaro sono stati posti sotto sequestro.

