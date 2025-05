Al Teatro del Popolo la serata 'Broadway a Castelfiorentino'

Da Jesus Christ Superstar a West Side Story, da Porgy and Bess a Candide. I brani immortali dei più celebri musical arrivano domenica 11 maggio al Teatro del Popolo (inizio ore 21.00) in una serata dal titolo “Broadway a Castelfiorentino”, che vedrà sul palco la Filarmonica “G. Verdi” eseguire in concerto i capolavori di Bernstein, Gershwin, Webber e molti altri, con la partecipazione del soprano Guia Conforti e le allieve della scuola “Altea Danza” diretta da Cristina Baglieri.

Diretto dal maestro Stefano Mangini (al quale si deve l’idea di “Broadway a Castelfiorentino”) il Concerto rappresenta anche una sfida stimolante per la Filarmonica “G. Verdi”, che può contare su un bel gruppo di giovani musicisti, entusiasti di impegnarsi a fondo in una serata di questo tipo, nella splendida cornice del Teatro del Popolo.

“Si tratta comunque – osserva il direttore Stefano Mangini – di un concerto non semplice anche per i meno giovani, essendo brani quasi tutti per orchestra, arrangiamenti complessi come struttura e scrittura: ma lo facciamo volentieri, perché come è dimostrato anche da alcune passate esibizioni è importante anche per noi misurarsi con generi musicali diversi, rispetto a quelli tradizionali per banda”.

Saranno in ogni caso in bella compagnia con il soprano Guia Conforti, che insegna canto alla Scuola di Musica di Castelfiorentino, e le allieve di “Altea Danza”, che conferiranno ad alcuni brani un’atmosfera animata e coinvolgente.

Si preannuncia una serata indimenticabile – osserva l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – in cui l'emozionalità di una istituzione antica come la banda si fonde al guizzo pop del musical classico e contemporaneo, da Gershwin e Bernstein a Lloyd Webber. Una serata, per noi motivo di grande orgoglio, che esprime perfettamente la versatilità della nostra duecentenaria Filarmonica, che pur continuando nel suo ruolo più tradizionale, è capace di innovarsi e rinnovare il linguaggio e l'offerta culturale con programmi accattivanti, anche attraverso l'ottimo lavoro che svolge con le nuove generazioni sulla formazione didattica musicale e le collaborazioni con associazioni ed enti del territorio castellano e non solo”.

Info e biglietti disponibili presso la biglietteria del Teatro del Popolo e anche on line su www.teatrocastelfiorentino.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa