Caro bollette, gazebo della Lega a Fucecchio

Domani sabato 10 maggio 2025 a Fucecchio si svolgerà un'importante iniziativa sul territorio della Lega Toscana per dare un aiuto ai cittadini sul cosiddetto 'Caro bollette' con consigli pratici per risparmiare mediamente 400 euro l'anno; sarà allestito un gazebo dalle ore 9 alle ore 13,30 per Fucecchio, Cerreto Guidi ed il Valdarno Inferiore presso l'area a parcheggio di fronte al centro commerciale della Coop di Via di Fucecchiello con la presenza fissa di Marco Cordone (Segretario della Sezione comunale di Fucecchio e Vicesegretario provinciale Vicario di Firenze della Lega) e dei suoi stretti collaboratori, dove sara' distribuita un'apposita guida per spiegare alla cittadinanza che sulle bollette, oltre 700.000 toscani, cosiddetti Vulnerabili, portanno risparmiare in media 400 euro all'anno. In merito il Segretario Marco Cordone dichiara:" Sul tema c'è poca informazione e questa opportunità scadrà il 30 giugno di quest'anno; pertanto in un'apposita riunione si è deciso di organizzare in Toscana come in tutta Italia questa iniziativa, denominandola 'SOS BOLLETTE L'AIUTO DELLA LEGA'. Auspichiamo fortemente che la gente raccolga il nostro invito e venga numerosa al nostro gazebo. Come 'Sindacato' del territorio ci mettiamo la faccia e cerchiamo di fare qualcosa per le nostre Comunità".

Fonte: Lega Fucecchio - Ufficio stampa