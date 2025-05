Certaldo inaugura gli spazi esterni rinnovati del Nido d’Infanzia Arcobaleno

Il Nido d’Infanzia Arcobaleno si appresta a svelare nuovi spazi esterni completamente rinnovati. L’inaugurazione, in programma martedì 13 maggio alle 17, vedrà la partecipazione del sindaco di Certaldo, Giovanni Campatelli, del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dell’Assessora regionale all’istruzione, Alessandra Nardini.

L’Amministrazione comunale, in stretta collaborazione con la coordinatrice pedagogica e le educatrici del nido, ha portato a termine un significativo progetto di rigenerazione degli spazi esterni. L’intervento, ispirato all’utilizzo di materiali naturali come legno e piante, ha trasformato l’area in un ambiente stimolante e sostenibile, abbandonando l’impiego di giochi in plastica e prefabbricati.

I nuovi spazi offrono ai bambini un luogo dedicato alla lettura e all’espressione creativa, un divertente labirinto realizzato con siepi e tende in legno e tessuto, e un laboratorio permanente allestito con materiali di riuso pronto a trasformare scarti in scintille di ingegno nelle mani dei bambini. Quest’ultimo, reso possibile grazie alla preziosa partecipazione della cittadinanza, sarà un’officina continua per stimolare la fantasia e la manualità dei più piccoli.

L’evento di martedì 13 maggio sarà anche l’occasione per presentare alla comunità il completamento dei lavori di efficientamento energetico dell’edificio. Questo importante intervento, interamente finanziato con i fondi del PNRR per un importo di 935.000 euro, rende la struttura più moderna e sostenibile.

Dopo oltre mezzo secolo di servizio dedicato all’infanzia, il Nido Arcobaleno si rinnova profondamente, sia nella sua veste strutturale che nella sua offerta educativa, confermandosi un punto di riferimento essenziale per le famiglie di Certaldo.

“Questa inaugurazione rappresenta molto più di un semplice intervento strutturale: è il segno concreto di un impegno profondo verso l’educazione, la sostenibilità e la comunità – dichiara il sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli. Abbiamo voluto restituire ai nostri bambini uno spazio che sia bello, accogliente e stimolante, in cui crescere attraverso il contatto con la natura, la creatività e il gioco condiviso. Il Nido Arcobaleno è da sempre un presidio educativo fondamentale per Certaldo, e oggi, grazie a un importante investimento pubblico, lo proiettiamo nel futuro con valori che ci rappresentano. Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito a questo progetto: educatrici, famiglie, tecnici e cittadini. È attraverso questi percorsi condivisi che la nostra comunità cresce, si rinnova e guarda con fiducia al domani."

Tutta la cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare a questo importante momento per la comunità di Certaldo.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa