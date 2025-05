'Cesare Garboli: oltre il canone', l'incontro a Empoli

“Cesare Garboli: oltre il canone”, un incontro per riflettere sulla figura intellettuale di Cesare Garboli, giurato del Premio Pozzale Luigi Russo di Empoli, a venti anni dalla morte. Ad ospitare questo momento, la biblioteca comunale di Empoli (via Cavour, 36), sabato 17 maggio 2025, alle 10.

Cesare Garboli, originario di Viareggio, è stato uno dei più grandi critici letterari italiani del '900. Le sue opere da critico-scrittore si sono concentrate su Molière, Pascoli, Morante, Bassani, Ginzburg. È stato autore di numerosi saggi critici e di innumerevoli articoli giornalistici, diventando perno dell'attività intellettuale letteraria italiana. Tra le raccolte: La stanza separata (1969), Molière. Saggi e traduzioni (1976), Scritti servili (1989), Falbalas. Immagini del Novecento (1991), Il gioco segreto. Nove immagini di Elsa Morante (1995), Ricordi tristi e civili (2001), Pianura proibita (2002).

La mattinata, a ingresso libero, si aprirà con l’intervento dell’assessore alla Cultura del Comune di Empoli a cui seguiranno i contributi di Laura Desideri, Alessandro Fo (professore ordinario di Letteratura Latina presso l’Università di Siena) e Massimiliano Bertelli.

La sua ricerca critica e letteraria sarà indagata come tentativo di andare oltre il canone, avvicinando in modo sempre nuovo il lettore alle opere, agli autori e ai loro mondi. Durante l’incontro verranno mostrati documenti conservati nell’Archivio del Comune di Empoli e un video con un significativo intervento di Garboli sull’opera e sul pensiero di Franco Fortini.

Fortini è stato poeta, saggista, critico letterario e traduttore italiano. Uno dei più importanti e discussi, dei più colti e innovativi, intellettuali del ‘900. Autore dei racconti come "La casa delle ceneri" (1948) e "Racconto fiorentino" (1956), dei saggi "Dieci inverni" (1957), "Verifica dei poteri" (1965), "Saggi italiani" (1974), "I poeti del Novecento" (1977), "Questioni di frontiera" (1977), "Insistenze" (1985) e "Nuovi saggi italiani" (1987). Nel 2009 è stato fondato il Premio letterario internazionale “Franco Fortini” che prevede la partecipazione al concorso di opere di poesia in tutte le lingue, comprese quelle delle minoranze etnolinguistiche e delle parlate locali, purché accompagnate da una traduzione in italiano.

Alessandro Fo, nato a Legnano, insegna Letteratura latina all'Università di Siena. Ha a lungo privilegiato lo studio della tarda latinità: ha curato l’edizione tradotta, con introduzione e commento, di Rutilio Namaziano, Il ritorno, Torino, Einaudi, 1994 (tornando su Rutilio con un’ampia monografia che introduce l’edizione a cura di Andrea Rodighiero e Sara Pozzato, Torino, Aragno, 2011); ha collaborato con traduzioni e schede alla Antologia della poesia latina, «Meridiani» Mondadori, 1993, e ha contribuito con varie voci al manuale di letteratura latina diretto da Maurizio Bettini (Firenze, La Nuova Italia 1995); è autore di volumi e raccolte di poesie.

Durante l’incontro verrà proiettato un video con un intervento di Garboli su Fortini, commentato da Alessandro Fo. Le conclusioni saranno affidate a Giuseppe Faso e Marcello Ciccuto.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa