Dopo le forti piogge divieto temporaneo di balneazione in alcuni tratti di costa livornese

È in vigore da oggi, con ordinanza dell’Amministrazione comunale, il divieto temporaneo di balneazione in alcuni tratti di costa cittadini. Sono interessati gli specchi d’acqua Bellana, Terrazza Mascagni, Piazza Modigliani, San Jacopo, Accademia Sud (tratto di arenile ricompreso nel perimetro dell’Accademia Navale, non riguarda la spiaggia del Lazzeretto) e, in parte, Ardenza Sud (limitatamente allo specchio d’acqua che va da cento metri a sud della scalinata di Antignano fino a cento metri a nord dell’Hotel Universal).

L’ordinanza è stata disposta in via preventiva, a tutela della salute pubblica, dopo la segnalazione da parte di ASA dell'attivazione dello scarico a mare di alcuni terminali delle fognature bianche e degli scaricatori di piena con rilascio di acque di scorrimento, a seguito delle forti piogge verificatesi nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 maggio.

Adesso occorrerà attendere gli esiti dei campionamenti disposti da ARPAT, in base ai quali i divieti di balneazione potranno essere revocati in tutto o in parte.

Si ricorda che anche nello specchio d’acqua Rio Felciaio è interdetta la balneazione, per tutta la stagione 2025.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa