Empoli e la Toscana si illuminano per la fibromialgia

In occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia del 12 maggio, l’Associazione Algea ODV organizza tre importanti eventi dal 12 al 17 maggio 2025, per informare, sensibilizzare e supportare chi vive con questa malattia invisibile.

12 MAGGIO – Toscana si illumina per la Fibromialgia

Grazie all’iniziativa di Algea ODV, alcuni monumenti e luoghi significativi della Toscana si illumineranno di viola per dare visibilità alla fibromialgia e promuovere la consapevolezza su questa condizione ancora poco riconosciuta.

15 MAGGIO – Open Day – Ospedale S. Giuseppe di Empoli

L’ Ospedale San Giuseppe di Empoli ospiterà un’importante giornata dedicata alla fibromialgia e al dolore cronico.

L’evento, organizzato da Algea ODV, vuole offrire non solo consulenze mediche, ma anche un momento di confronto e sensibilizzazione su una malattia ancora poco riconosciuta.

La giornata prenderà il via con la presentazione ufficiale dell’Open Day, a cui parteciperanno rappresentanti delle istituzioni e delle autorità locali. Sarà l’occasione per ascoltare i saluti della Presidente di Algea ODV, Anna Maria Tinacci, che da anni si batte per il riconoscimento della fibromialgia, insieme agli interventi della Dott.ssa Francesca Bellini, Direttrice Sanitaria dell’Ospedale, del Dott. Enrico Sostegni, Presidente della Commissione Sanità Regione Toscana, e del Dott. Piero Bandini, Vicepresidente di Algea ODV. Il Dott. Stefano Giannoni, membro del Direttivo e del Comitato Scientifico di Algea ODV, porterà un contributo significativo sullo stato attuale della sensibilizzazione e dell’assistenza per i pazienti affetti da fibromialgia.

Uno dei momenti più simbolici della giornata sarà il riposizionamento della Panchina Viola, un gesto concreto per dare visibilità alla malattia e ricordare che il dolore invisibile esiste e merita attenzione. Subito dopo, si apriranno le attività della giornata, con la presenza di medici specialisti che offriranno consulenze e supporto ai partecipanti.

Accanto a questo, sarà attivo il Punto Informativo Algea ODV, dove chiunque potrà approfondire la conoscenza della fibromialgia, ottenere informazioni sull’associazione e ricevere consigli dai nostri volontari.

L’Open Day non sarà solo un’occasione per accedere a consulenze mediche, ma anche un’opportunità per fare rete e rafforzare il sostegno alla comunità dei pazienti affetti da fibromialgia. Grazie all’impegno di Algea ODV, questa giornata rappresenta un passo importante verso una maggiore consapevolezza e un futuro in cui la fibromialgia possa essere riconosciuta e trattata con l’attenzione che merita.

17 MAGGIO – Convegno “Algea e la Fibromialgia: Cinque anni di impegno e nuove sfide” | Cenacolo degli Agostiniani, Empoli

L’Associazione Algea ODV celebra cinque anni di attività con un evento speciale dedicato alla fibromialgia e al dolore cronico. Questo convegno rappresenta un momento di riflessione sul percorso dell’associazione, sulle battaglie affrontate e sui traguardi raggiunti per il riconoscimento della malattia e il supporto ai pazienti.

Cinque anni di impegno concreto Dal 2020, Algea ODV ha lavorato instancabilmente per dare voce ai pazienti affetti da fibromialgia, promuovendo iniziative di sensibilizzazione, supporto e ricerca.

Interventi e temi del convegno Durante l’evento, esperti, medici e rappresentanti delle istituzioni discuteranno:

La Fibromialgia sul territorio con la Dott. Claudia Terreni e il Dott. Piero Bandini

La ricerca sulla fibromialgia con il Prof. Mario Milco D’Elios e il Dott. Massimiliano Rosi

Il riconoscimento politico della malattia con il Sen. Ylenia Zambito e Enrico Sostegni, Presidente della Commissione Sanità Regione Toscana

Il ruolo del volontariato e del supporto ai pazienti con la Dott.ssa Susanna Agnello illustrerà dopo un anno di attività i risultati dello “Sportello della Fibromialgia” attivo presso gli ambulatori della Croce D’oro di Limite sull’Arno.

Perché partecipare? Questi tre eventi, organizzati da Algea ODV, nascono dalla volontà di rendere visibile la fibromialgia e creare una rete di supporto per i pazienti. Diffondiamo consapevolezza, sosteniamo la ricerca e facciamo sentire la nostra voce!

Insieme possiamo fare la differenza!

