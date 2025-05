Festa per i 15 anni dell'Associazione Culturale "Noi che..." con un evento speciale

L'Associazione Culturale "Noi che..." di Montespertoli si appresta a festeggiare il suo quindicesimo anniversario con una manifestazione aperta a tutta la cittadinanza. L'evento si terrà sabato 10 maggio 2025, con un programma che unisce cultura e convivialità.

Il pomeriggio inizierà alle ore 16:30 con un'iniziativa dedicata agli amanti del cammino, con ritrovo e partenza da Piazza Caduti nei Lager. Successivamente, alle ore 18:00, presso l'Aula Coeli, si terrà l'evento principale della giornata: "Alla riscoperta del Crocifisso restaurato di Coeli". Al termine della presentazione, seguirà una merenda per tutti i partecipanti.

L'Associazione Culturale "Noi che...", con sede in Via S. Sonnino, 24 a Montespertoli, invita la comunità a partecipare numerosa a questa giornata di celebrazione e scoperta. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'associazione tramite l'indirizzo e-mail noiche.associazione@gmail.com.

Fonte: Ufficio Stampa