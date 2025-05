Fi-Pi-Li, Forza Italia Pontedera: "No al pedaggio"

Tutti conoscono la storia della città di Pontedera, la sua peculiaretà di essere centro nevralgico della Valdera e la sua evoluzione storica. Senza andare molto lontano - spiega Dino Guiggi, vice coordinatore provinciale di FI - sappiamo che una parte importante dell’economia pontederese si regge su di un progressivo sviluppo industriale e commerciale - favorito anche dall’avvento degli stabilimenti Piaggio negli anni ’20 - che ha sostituito nel tempo il settore tessile che sorreggeva la cittadina. Nel secondo dopoguerra Pontedera assunse anche le caratteristiche di città di servizi socio-sanitari e scolastici diventando il punto di riferimento di un’area ben più ampia del proprio territorio comunale. Con l'imminente introduzione del pedaggio per la Strada di Grande Comunicazione Fi-Pi-Li, come voluto e promosso dal Governatore Giani, una buona percentuale del traffico pesante si potrebbe riversare sulle strade comunali con inevitabili effetti in termini di qualità dell'aria per la popolazione e di viabilità.

Noi di Forza Italia promuoveremo sui territori interessati dal progetto di Eugenio Giani, incontri con le associazioni di categoria e la cittadinanza per spiegare le ragioni della nostra ferma opposizione all'introduzione del pedaggio selettivo che finirebbe per colpire non solo il mondo degli autotreni e degli autobus turistici con ripercussioni negative sulla viabilità esterna alla Superstrada ma andrebbe a danneggiare anche tutto il tessuto economico - non solo toscano - compreso quello del turismo. L’introduzione del pedaggio colpirebbe anche tutto il settore industriale pontederese insieme al suo forte indotto mettendo a rischio le varie realtà economiche e posti di lavoro.

Nell’ottica di sensibilizzare la nostra comunità su un tema così importante tenuto silente dalla giunta regionale nel delicato periodo pre elettorale, abbiamo deciso - prosegue l’Avv. Francesca Morelli, coordinatore azzurro per Pontedera - di organizzare sul nostro territorio un incontro aperto a tutti, non soltanto alle imprese e agli operatori economici massicciamente interessati da questa imminente svolta infrastrutturale ma anche rivolto ai privati fruitori abituali della FiPiLi, per spiegare i motivi del nostro No al pedaggio ed i prevedibili effetti che subirebbe la nostra città. L’associazione degli autotrasportatori ha già espresso la sua ferma opposizione al progetto del governatore Giani ma è auspicabile che il NO giunga anche dalla voce dei tanti operatori commerciali e industriali che subirebbero gravi ripercussioni per le loro attività nonché, dai privati cittadini che utilizzano giornalmente la superstrada e che in futuro potrebbero trovarsela a pagamento oltre a trovarsi in una viabilità comunale nel caos per la presenza dei mezzi pesanti che andrebbero a riversarsi sulle strade cittadine.

A Pontedera presto si terrà un evento di Forza Italia Gruppo provinciale con gli addetti ai lavori e gli interessati.

Avv. Francesca Morelli – coordinatore comunale FI Pontedera

Dino Guiggi – vicecoordinatore provinciale FI Pisa

