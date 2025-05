Firenze, Stella (FI): "Ondata di spaccate e furti. Pacchetto sicurezza Comune è bluff"

"Da oltre due anni, ormai, a Firenze si susseguono senza sosta spaccate ai negozi, rapine, furti e violenze, ultimamente è finita nel mirino la zona di via Canova, dove l'altro giorno una banda ha assaltato il centro commerciale a colpi d'ascia. Ma anche altre aree della città sono prese di mira, come ad esempio via Palazzuolo, dove l'altra notte uno storico negozio di bici ha subito l'ennesima spaccata. Il piano per la sicurezza annunciato dal sindaco Funaro è un bluff, il solito annuncio, che rimane sulla carta". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Uomini e risorse per presidiare il territorio ci sarebbero, ma vengono impiegati per fare altro - accusa Stella -. È notizia delle scorse ore che Palazzo Vecchio sta costituendo una vera e propria task force composta da dipendenti comunali e vigili urbani, che dovranno lavorare a stretto contatto con forze dell'ordine e l'Agenzia delle Entrate, al fine di fare controlli a tappeto negli appartamenti disponibili su Airbnb, Bed&Breakfast e affittacamere. Per la sinistra il grande male che affligge Firenze non è la criminalità, non è il numero dei reati che hanno fatto precipitare la nostra città al secondo posto in Italia, ma sono gli appartamenti affittati ai turisti, e tutto il fenomeno delle locazioni brevi, un settore che invece porta benessere ai fiorentini e alle casse comunali".

Fonte: Ufficio Stampa