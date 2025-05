Gelateria raccoglie fondi all'inaugurazione e fa una donazione al gattile

La Gelateria 'Tuttigusti' apre a San Miniato e per l'inaugurazione fa un bel gesto: una donazione al gattile di Empoli. Ha aperto da poco una nuova gelateria in via Da Vinci a San Miniato e i titolari e la clientela hanno pensato agli 'Aristogatti', associazione che si occupa di felini a Empoli.

"Con grande generosità, ci hanno inviato una busta contenente un’offerta raccolta proprio durante il primo giorno di apertura: un gesto che ci ha riempito il cuore! In un momento di festa, hanno deciso di condividere con noi il loro entusiasmo e di supportare i nostri mici, contribuendo concretamente al loro benessere" si legge sulla pagina del gattile.

Nel post scrivono anche: "Vi auguriamo il meglio per questa dolce impresa e… appena possibile passeremo a trovarvi per assaggiare qualche gusto (Duchessa vota panna e fragola) Grazie da parte di tutta l’Associazione Aristogatti ODV di Empoli".