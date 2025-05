Il futuro è Erasmus: in piazza per una giornata di esperienze, voci e musica europea

Il Festival d’Europa, la manifestazione organizzata dall’Agenzia Erasmus+ INDIRE, entra nel vivo sabato 10 maggio con una giornata interamente dedicata a “Il futuro è Erasmus”, nel cuore di Firenze, in Piazza della Repubblica. Un’occasione unica per incontrare studenti, docenti, cittadini e protagonisti del programma Erasmus+, tra storie, giochi, musica e momenti di riflessione sulla cittadinanza europea e l’istruzione del futuro.

A partire dalle ore 9.00 sarà attivo lo Spazio Erasmus+, con info point e orientamento per scoprire tutte le opportunità offerte dal programma Erasmus+.

Dalle 10.00, spazio all’energia e alla creatività con “Play with Europe”, l’evento animato dalla Fondazione GaragErasmus, con giochi, quiz, un grande puzzle dell’Europa da costruire e l’angolo delle interviste, dove ascoltare le testimonianze di chi ha vissuto l’esperienza Erasmus+. Le scuole sono invitate a partecipare e colorare la piazza con la diversità e l’entusiasmo dei giovani europei.

Alle 10.30, l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana presenta “Le parole per l’Europa. Raccontami Erasmus+!”, un momento di condivisione su come la mobilità Erasmus+ stia trasformando la scuola e l’apprendimento degli adulti, con testimonianze dai consorzi coordinati grazie all’Accreditamento.

Il palinsesto musicale sarà impreziosito dalle esibizioni dell’Erasmus Orchestra Ensemble, con il Quintetto di fiati “Apollo” alle ore 12.00 e il Quartetto di flauti “Europa” alle 15.30.

Alle 16.00, l’Accademia dell’Incompiuto di Pontedera presenta “Luminoso Fragile: Un canto in piazza”, performance corale dell’Openchoir, esito di un progetto Erasmus+ dedicato all’educazione degli adulti attraverso l’ascolto.

Seguirà alle 16.30 “PensieriErasmus, l’Europa che vorrei”, lettura dei messaggi e delle dediche raccolte da studenti e visitatori nei giorni del Festival.

La giornata si concluderà alle 17.00 con “Due parole in valigia: lo Speed date Erasmus+”, un appuntamento informale organizzato con l’Università degli Studi di Firenze, l’Erasmus Student Network e l’Erasmus Orchestra. Un’occasione per incontrare studenti Erasmus, conversare in più lingue e vivere un momento autenticamente multiculturale.

Una giornata pensata per riflettere, incontrarsi e immaginare insieme il futuro dell’Europa, attraverso lo sguardo di chi ogni giorno costruisce ponti tra culture, scuole e comunità.

