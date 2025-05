In mostra “100 anni di passione” sulla passione ciclistica dei pisani in vista del Giro d'Italia

Da questa mattina è aperta al pubblico nell’atrio di Palazzo Gambacorti la mostra “100 anni di passione. Pisa e il Giro d’Italia”. Nel corso della inaugurazione è stato anche premiato, con una bicicletta elettrica offerta da Pisamo, il vincitore del contest fotografico, Alessandro Giani che il 20 maggio 1980 immortalò il passaggio sotto le mura di Francesco Moser in maglia rosa. La mostra, che descrive i tanti passaggi in città della corsa, sarà visitabile fino a martedì 20 maggio, giorno del passaggio a Pisa della tappa n. 10, “Lucca-Pisa ITT Tudor”.

«Una mostra che conferma la grande passione dei pisani per il ciclismo e il Giro in particolare. Avevamo chiesto di andare a recuperare dai loro archivi le foto scattate nel passato e finite magari in qualche cassetto e ne è nata una mostra molto significativa di quello che è, appunto il legame antico della città con la Corsa in rosa - ha detto il sindaco di Pisa Michele Conti -. Si tratta certo di una piccola cosa che si inserisce però in un percorso articolato di avvicinamento al giorno della tappa, quando la città accoglierà gli atleti, gli appassionati e la carovana del Giro».

«L’amministrazione sta facendo un grande sforzo per organizzare tutta una serie di eventi e iniziative per aumentare l’attesa per quello che è un appuntamento che a Pisa mancava da 45 anni - ha detto l’assessore allo sport Frida Scarpa -. Ringrazio i cittadini che hanno voluto partecipare al contest, andando a scavare nei loro ricordi e confermando che il Giro non è solo sport ma anche partecipazione popolare».

Nel catalogo della mostra anche due testi che descrivono i passaggi del Giro a Pisa come sono stati raccontati dalle colonne de “Il Tirreno” e della “Nazione” a firma rispettivamente di Luca Cinotti, caposervizio de “Il Tirreno” di Pisa, e di Paola Zerboni, caposervizio de “La Nazione” di Pisa.

Le immagini in esposizione raccontano momenti diversi. Il tifo lungo le strade, la fatica degli atleti, il passaggio del gruppo sull’Aurelia, ma anche un momento di riposo all’Arena Garibaldi di Gino Bartali seduto e circondato dall’affetto dei tifosi, Fausto Coppi a Marina tra i bimbi del collegio Nissim, il campione del mondo Paolo Bettini che attraversa il ponte di Mezzo. Tra tutte, i Social hanno votato la foto simbolo che ritrae Francesco Moser, in maglia rosa, davanti alle mura di Pisa durante la tappa a cronometro Pontedera-Pisa di 36 km che si svolse il 20 maggio 1980. La mostra, a cura di Fabio Muzzi, sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato (07.30-19.30, ingresso gratuito).

Fonte: Ufficio Stampa

