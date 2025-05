“Io screeno, tu screeni, noi preveniamo”: assistenza personalizzata per la prevenzione oncologica

Parte dal mese di maggio il nuovo progetto voluto da AUSL Toscana centro “Io screeno, tu screeni, noi preveniamo” e promosso dalla struttura Attività di Assistenza Sanitaria di Firenze – DPTS, diretta dalla dottoressa Giovanna Mereu, in stretta collaborazione con la struttura Screening, diretta dalla dottoressa Daniela Trammalloni, e ISPRO, nell’ambito della Campagna regionale DiDiSI per la promozione degli screening oncologici.

Ogni lunedì mattina, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso la Casa della Comunità Le Piagge (Firenze), sarà presente un Assistente Sanitario dedicato all’informazione e alla consulenza personalizzata sui tre programmi di screening oncologici attivi: Tumore della mammella, Tumore del collo dell’utero e Tumore del colon retto.

Il professionista sarà a disposizione dei cittadini per illustrare le modalità di esecuzione degli esami, le tempistiche, i requisiti di partecipazione e per rispondere a qualsiasi domanda. In particolare, per lo screening del tumore del colon retto, sarà possibile ritirare direttamente il kit per la raccolta del campione, se in possesso dei criteri di eleggibilità.

“Con questo progetto vogliamo rafforzare il dialogo con i cittadini, offrendo un’occasione concreta per approfondire l’importanza della prevenzione e accompagnare le persone in un percorso consapevole verso la tutela della propria salute” – sottolinea la dottoressa Giovanna Mereu.

Notizie correlate