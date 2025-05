John Elkann in Ferrari F50 a Vinci per il Legacy Tour

Legacy Tour Ferrari in giro per la Toscana, ha fatto tappa oggi a Vinci dove si è registrato anche l'incontro fra il sindaco Daniele Vanni e John Elkann. Oltre che con l'immancabile Leonardo, in carne ed ossa.

Legacy Tour è un evento itinerante organizzato da Ferrari per celebrare i modelli iconici della sua storia. Ogni edizione è dedicata a una vettura in particolare, e vede la partecipazione di numerosi esemplari provenienti da tutto il mondo, che percorrono strade panoramiche e visitano luoghi significativi legati alla storia del marchio.

L'edizione in corso, che si sta svolgendo proprio in questi giorni, dal 6 al 10 maggio 2025, è dedicata alla Ferrari F50 in occasione del suo 30° anniversario.

Il tour è partito da Saturnia il 6 maggio, attraversando poi la Maremma. Il 7 maggio il tour ha fatto tappa a Orbetello, proseguendo poi attraverso le Colline Senesi. Il 9 maggio un gruppo di 25 Ferrari F50 ha fatto tappa a Vinci, e il percorso ha interessato anche l'Appennino Tosco-Emiliano. La tappa conclusiva del tour in programma è a Maranello, in Emilia-Romagna, dove le vetture saranno accolte nello stabilimento Ferrari e sfileranno sul Circuito di Fiorano.

Così il sindaco Daniele Vanni, sui social: "Maranello ha scelto Vinci per il passaggio della Ferrari Legacy Tour. Ben 25 Ferrari oggi sono passate dalla nostra città per ricevere il timbro celebrativo del trentesimo anniversario della F50. Tra i partecipanti anche John Elkann a cui ho consegnato un omaggio da parte del nostro comune e una brochure con la descrizione dei progetti culturali che stiamo portando avanti nel nome di Leonardo e su cui stiamo cercando collaborazioni anche con enti privati."

John Elkann, vale la pena ricordare, è Presidente di Ferrari e Presidente di Stellantis, aziende leader a livello globale nel settore automobilistico. Ricopre poi anche la significativa posizione di Amministratore Delegato di Exor, la holding della famiglia Agnelli.