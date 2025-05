Leggenda al via, taglio del nastro per l'ottavo festival della lettura e dell'ascolto

Da Palazzo Leggenda al centro di Empoli, libri, personaggi e autori racconteranno storie a bambine e bambini, protagonisti del fine settimana che sta per arrivare. Taglio del nastro questa mattina per l'ottava edizione di Leggenda, il primo festival italiano della lettura e dell'ascolto rivolto agli under 16. Ai piedi della torre di via Luigi Paladini, che ospita la biblioteca interamente dedicata a bambine, bambini, ragazze e ragazzi diventata simbolo del festival, istituzioni e organizzatori hanno dato il via all'evento su tre giorni, da venerdì 9 a domenica 11 maggio.

"Finalmente ci siamo - afferma Matteo Bensi, assessore alla cultura - ragazzi e ragazze delle scuole empolesi da stamani possono incontrare autori e autrici che popolano il festival. Tre giorni di festa, da Geronimo Stilton che in piazza Farinata degli Uberti compie gli anni, alla parata con i personaggi che incanteranno bambini e bambine alla battaglia dei cuscini". Quest'anno inoltre "saremo ospiti al Salone del Libro di Torino - aggiunge Bensi - dove Leggenda riceverà un riconoscimento importante, come eccellenza nel panorama editoriale per ragazzi".

Fitto il programma di appuntamenti, per tutti i gusti e non solo per i piccoli tra incontri, spettacoli, momenti di riflessione, formazione e approfondimento, ma anche risate, intrattenimento, immaginazione: "Protagoniste sono la lettura, l'ascolto e le storie narrate presentate dagli autori e dalle autrici per bambini e ragazzi, messe in scena da attori e performer che invaderanno teatri e strade, e ancora laboratori artistici, fumetti, di tutto e di più" spiega la direttrice artistica Silvia D'Achille. Tutto il centro sarà coinvolto "per facilitare l'immersione in questa esperienza, da Palazzo Leggenda a piazza della Vittoria, al Teatro Giallo Mare fino al Chiostro degli Agostiniani dove sabato sera ospiteremo Luca Trapanese in un incontro rivolto a tutte e tutti".

Il tema del 2025 è "Mani", interpretato dall'autrice e illustratrice Marianna Balducci che firma il manifesto in cui le mani diventano sostegno per una torre di bambini lettori e le dita diventano i loro occhi, aperti sulle pagine, sulle storie e sul mondo.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. La sezione "ascolto" è curata da GialloMare, qui il programma degli spettacoli. Per la sezione "lettura", accanto a nomi noti e pluripremiati, anche firme più giovani; accanto alla narrativa, anche libri di divulgazione, testi più classici, illustrati e no, e fumetti. Da segnalare, in particolare, due ospiti speciali: Geronimo Stilton, che proprio a maggio festeggia i suoi primi 25 anni di felicità, con festa per le vie del centro di Empoli e in piazza Farinata degli Uberti, insieme a Tea Stilton e ad una grande torta in piazza (domenica 11 dalle 16). Luca Trapanese, da sempre impegnato nel sociale, padre adottivo di Alba e autore di libri che parlano della vita che è perfetta proprio per le sue imperfezioni (sabato 10 alle 21). Tra le autrici e gli autori presenti: Silvia Vecchini, Francesco D’Adamo, Gigliola Alvisi, Matteo Corradini, Annalisa Strada, GUD, Marianna Balducci, Daniele Movarelli, Silvia Serreli, Matteo Grimaldi, Nicoletta Bertelle, Luca Cognolato e tanti altri.

Il Festival arriva a conclusione di un percorso di formazione per gli insegnanti e di incontri con le scuole empolesi che fino a oggi ha coinvolto più di cento classi, tra scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Per venerdì 9 maggio sono previsti infatti moltissimi incontri dedicati alle scuole, in cui alunne e alunni potranno incontrare chi ha pensato e scritto le storie su cui hanno lavorato in classe. Insieme a Leggenda e per tutto il mese di maggio resterà anche una mostra del collettivo di illustratrici Le Vanvere. I 10 anni di attività saranno festeggiati nella galleria espositiva di Palazzo Leggenda e in Piazza della Vittoria. Chiuderà la mostra un'esposizione monografica di Marianna Balducci, l'illustratrice che ha firmato il manifesto del Festival di quest'anno.

Leggenda Festival arriverà anche al Gattile di Empoli, durante l'open weekend (Qui i dettagli).

Leggenda Festival 2025, il programma

Venerdì 9 maggio

A partire dalle 15,30, nella Biblioteca Fucini, incontri-presentazione con: Stefano Tofani "Il giorno della spensieranza", Rizzoli, con Francesco D’Adamo, "La maglia numero 7", Giunti, inoltre, Le Sferruzzanti, l’incontro di formazione con Matteo Corradini, giochi e animazioni teatrali con Adriana Zamboni e Come fare un fumetto - corso pratico a partire dai manuali editi da Tunuè.

Alle 17,00, in Piazzetta delle Stoviglie, L’Associazione Noi da Grandi presenta, Diversamente caffè! Chicchi tra le mani Letture e laboratorio sul caffè. Sempre alle 17,00, per le vie del centro di Empoli, Imaginarium, parata d’apertura. A Palazzo Leggenda, a partire dalle 17,00, Andrea Castellani presenta, "Chi ha fatto la cacca?", Giunti, l’illustratrice Marianna Balducci, "Le regine litigiose", Edizioni Clichy, l’illustratore Andrea Castellani, "Calciatori contro Supereroi", Gribaudo, Vania Pucci e Ines Cattabriga presenteranno lo spettacolo e laboratorio "Se chiudi gli occhi". Alle 17, 30, in Piazza della Vittoria, Chiara Lossani, presenta, “Con il mare negli occhi. Ispirato alle avventure della biologa marina Marta Musso", Editoriale Scienza. Alle 18,30, Libreria Libri & Persone*, Gigliola Alvisi, presenta "A spasso con Dory. Diario di una caregiver", Cleup. Alle 21,00, Giallo Mare Minimal Teatro, lo spettacolo teatrale “333 Porcellini”, Alle 21,15, al Chiostro degli Agostiniani, Erica Cassano presenta “La Grande Sete”, Garzanti.

Sabato 10 maggio

A partire dalle 9,00, la Biblioteca Ficini ospiterà presentazioni, incontri e spettacoli: Matteo Grimaldi, "Alias", Giunti e "Il violino di Filo", Giunti, Chiara Lossani e Emiliano Mori, "Un tritone per amico", Editoriale Scienza, Gigliola Alvisi, "Storie senza frontiere", Piemme, Ilaria Perversi, "Vietato sputare fuoco" e "Lontano lontanissimo", Lapis, Il Castoro, Luca Cognolato, "Campioni del basket di oggi", Edizioni EL, Arnold Cardaropoli ( 4 Arnold4 and Family) "Mamma, stai calma!", Piemme, il libro ufficiale di Arnold & Family, il creator con più di 100 milioni di visualizzazioni su TikTok , Annalisa Strada, "Alle medie senza cellulare", Piemme, gli spettacoli teatrali "In Scatola" con Alice Bachi e Silvia Grande e "Pollicino Pop" con Teatro Invito. Alle 21,00, uno degli appuntamenti di punta di questa edizione, l’incontro con Luca Trapanese, che conversa con Matteo Grimaldi a partire dal libro "Non chiedermi chi sono", Salani, e non solo.

A Palazzo Leggenda, Letture e attività per scoprire la meraviglia e lo stupore dentro il tempo lento, Marianna Balducci, "Le regine litigiose", Edizioni Clichy, lo spettacolo con laboratorio "Mano Mano Piazza" con Rossella Parrucci, Piccoli Filosofi in viaggio, Esperienza di Philosophy for children, Daniele Movarelli, "Supercarlo", Gallucci La Spiga e "Mi chiamano Teschio", Sinnos, laboratorio di tecniche illustrative con l'illustratrice Nicoletta Bertelle, 12 Storie di Vita, libro scritto e illustrato da Pietro Panichi, Emanuela Busà, "Vera la mongolfiera", Glifo. Al Il Nido dei Nidi, Apertura mostra “Un barattolo di stelle tutto nostro", letture ad alta voce e letture animate, in Piazza della Vittoria, "Volta la pagina", Camelozampa, incontro con l'illustratrice Nicoletta Bertelle, Libreria Rinascita, costruzioni a molte mani per ragazze e ragazzi in gamba, Libreria Libri & Persone, Le Mani e la Carta, laboratorio di origami con Monica Landi. Alle 15,30, per le vie del centro di Empoli, Il Mago di Oz, parata di personaggi sui trampoli con la musica della Banda del Cam. Alla Libreria Libri & Persone*, laboratorio del gesto e del linguaggio non verbale tenuto da Giulia Gnassi, educatrice/assistente alla comunicazione, a partire dalla lettura silenziosa del libro "L’onda" di Suzy Lee.In Piazz,a delle Vittoria, Annalisa Strada, "I mostrucci", Piemme.

Domenica 11 maggio il gran finale

In Piazza della Vittoria, Empoli Jazz presenta, Ti racconto il jazz, incontro in musica a partire dalla collana “Le fiabe del jazz”, Curci edizioni. Alla Biblioteca Ficini, a partire dalle 10,00, Giochi in Lis - Incontro di avvicinamento alla Lis per bambini con Fiorinda Pini, Silvia Vecchini, "I bambini si rompono facilmente" e "Canti dell’inizio Canti della fine", Topipittori , Bompiani, Silvia Serreli, “Il mondo di Tea”, a partire dai libri della collana "Tea" edita da Giunti, Sophie Bertocchi, "Sempre a un passo da te. La storia di rinascita di una ragazza grazie al suo cane", Mondadori, Sergio Olivotti, "Il genio della musica", Edizioni Clichy e lo spettacolo teatrale "La Grande Sfida tra il Riccio e la Lepre" con il Teatro Glug. A Palazzo Leggenda, Lucia Mostardini, All’avventura con il Coccomiao!, Se chiudi gli occhi, spettacolo e laboratorio con Vania Pucci e Ines Cattabriga, Sergio Olivotti, "La stagione degli arcobaleni", Terre di Mezzo. Alla Libreria Libri & Persone, Laboratorio di agricoltura di primavera a cura di DimOrto Buono, progetto di agricoltura sociale della cooperativa sociale Sintesi Minerva. All’ Associazione Volontaria del Gatto Randagio, Annalisa Strada, "I cicciogatti", Piemme, a sostegno dell'associazione no profit Aristogatti che si occupa del gattile di Empoli. A Il Nido dei Nidi, “Un barattolo di stelle" - I Leggendari Nonni della Chiarugi leggono ai bambini e alle bambine, Seguirà momento musicale con Nicola Corti, musicoterapeuta. In Piazza Farinata degli Uberti, La battaglia dei Cuscini, giochi e animazione teatrale. Gran finale, per le vie del centro di Empoli e in piazza Farinata degli Uberti, Geronimo Stilton festeggia 25 anni di felicità! - Passeggiata, incontro e festeggiamenti con Geronimo e Tea Stilton con grande torta in piazza.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

I luoghi di Leggenda Festival 2025

Palazzo Leggenda, Via Luigi Paladini Biblioteca Comunale Renato Fucini, Via Cavour 36 Piazzetta delle Stoviglie – Punto informazioni Piazza Farinata degli Uberti Piazzetta della Propositura Libreria NessunDove, Piazza Farinata degli Uberti 18 Libreria Libri & persone, Via del Giglio 53 Libreria Rinascita, Via Ridolfi 53 Giallo Mare Minimal Teatro, Via Paolo Veronese 10 Centro Giovani Avane, Via Magolo 32 Centro Trovamici, Largo della Resistenza 2 Piazza della Vittoria Spazio Soci UniCoop Firenze Centro*Empoli, Via Raffaello Sanzio 199.

Altre informazioni su www.leggendafestival.it.

