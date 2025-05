Libertà educativa e diritto di espressione: un appello da Fratelli d'Italia

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Gian Paolo Quercetani, interviene sul dibattito che si è acceso a Pontedera in merito alla libertà educativa e alla libertà di espressione, a seguito dell'intervento – da parte del vicesindaco di Pontedera Carla Cocilova e dell’assessore regionale all’Istruzione Alessandra Nardini – sulla nuova campagna informativa promossa da ProVita & Famiglia. La campagna, veicolata attraverso un camion vela, pone l’attenzione sull’indottrinamento ideologico legato alla cosiddetta “teoria gender” nelle scuole, rivendicando il diritto dei genitori a educare i propri figli su temi delicati come la sessualità e l’affettività.

“Come rappresentante istituzionale, esprimo profonda preoccupazione per quella che appare come una pericolosa deriva censoria. La libertà di espressione è un pilastro della nostra democrazia: censurare un messaggio solo perché ritenuto ‘scomodo’ è un segnale allarmante per chiunque creda nel pluralismo e nel confronto civile.” dice il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Gian Paolo Quercetani

"La diffusione di progetti scolastici legati alla teoria gender, spesso sostenuti con fondi pubblici regionali, solleva legittime perplessità tra molte famiglie, che rivendicano il diritto di affrontare questi argomenti nei modi e nei tempi che ritengono più adeguati per i propri figli. La scuola ha certamente un ruolo centrale nella formazione, ma non può e non deve sostituirsi alla famiglia nell’educazione su temi così delicati. Il rispetto delle scelte educative dei genitori è un principio costituzionale che le istituzioni hanno il dovere di tutelare."

Invitiamo il vicesindaco Cocilova ha pensare ai numerosi problemi della città, invece di perdere tempo nel pensare sul come censurare chi non la pensa come lei.

Rinnoviamo il nostro sostegno a ProVita & Famiglia e alla loro attività in difesa dei diritti delle famiglie. Difendere la libertà educativa e la libertà di espressione significa difendere i fondamenti stessi della nostra democrazia.

Fonte: Fratelli d'Italia - Ufficio Stampa

