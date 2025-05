Lucca Comics & Games a Fucecchio con Coop per una giornata di divertimento

I centri commerciali Coop.fi aprono le porte alla creatività e al fantasy, in stile Lucca Comics & Games, con laboratori gratuiti, adatti a tutta la famiglia, e tanti momenti di divertimento, grazie al programma di incontri e attività “Fantasy, Design, Academy”.

Dopo il successo dei primi eventi realizzati ai centri Carlo Del Prete e Le Piagge (Firenze), appuntamento questo sabato 10 maggio 2025 a Fucecchio (in Via di Fucecchiello 7), grazie alla rinnovata collaborazione tra Lucca Comics & Games e Unicoop Firenze, lanciata in occasione dell’edizione 2024 della manifestazione, che ha permesso di realizzare occasioni culturali, come la due giorni Ludo in Fiera a Scandicci lo scorso ottobre e la mostra-omaggio dedicato al maestro della satira, “Sergio Staino – L’arte di vivere tra satira e impegno” (al castello dell’Acciaiolo di Scandicci).

Sabato 10 maggio, al Coop.fi di Fucecchio protagonisti saranno i giochi di tavolo. Si potranno provare tanti giochi gratuitamente. A disposizione tavoli a cui ci si può sedere liberamente per giocare a giochi da tavolo, giochi di ruolo (es. Dungeons & Dragons) e giochi di carte collezionabili (es. One Piece e Dragoon Ball), e si può anche scegliere di provare giochi che non si conoscono grazie ed essere seguiti dai ludo-educatori di Lucca Comics & Games per farsi spiegare le regole dei giochi ed essere guidati nel gioco, per ore di gioco, socializzazione e divertimento per famiglie e gruppi di amici.

Gli eventi si susseguiranno in 15 centri commerciali Unicoop Firenze nei mesi di maggio, giugno settembre dando il via a un vero tour di attività dalle 10 alle 19, nei fine settimana che dopo Firenze, Poggibonsi e Fucecchio toccherà:, Pontedera, Lastra a Signa, Montelupo, Montevarchi, Figline, Ponte a Greve, Borgo San Lorenzo (Mugello), Pontassieve, Gavinana, Agliana e Lucca.

Il programma completo è sui canali di comunicazione di Unicoop Firenze e sui social di Lucca Comics & Games.

I prossimi appuntamenti saranno:

· 24 maggio a Pontedera,

· 6 e 7 giugno a Lastra a Signa,

· 7 giugno a Montelupo Fiorentino,

· 13/14 giugno a Montevarchi,

· 14 giugno a Figline Valdarno,

· 20 e 21 giugno a Ponte a Greve,

· 21 giugno a Borgo San Lorenzo (Mugello),

· 28 giungo a Pontassieve….

Fonte: Ufficio Stampa

