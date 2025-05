Lucignano, alloggi Erp nell'ex scuola: ok al progetto esecutivo

La Giunta comunale di Montespertoli ha approvato la presa d’atto del progetto esecutivo per il recupero dell’ex scuola elementare “Paolucci Covoni” di Lucignano, destinata a diventare una nuova struttura residenziale pubblica con 8 alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) con alcuni servizi collettivi annessi. Gli alloggi saranno così organizzati:

• al piano terra un trilocale da 81.20 mq, un bilocale da 59.30 mq, un bilocale da 47.45 mq, un bilocale da 40.50 mq e 157.20 mq di locali condominiali;

• al piano primo un trilocale da 73.75 mq con terrazza da 22.15 mq, un trilocale da 80.30 mq con terrazza da 75.60 mq;

• al piano secondo un trilocale da 83.60 mq, un trilocale da 59.60 mq.

“Con questo investimento andiamo non soltanto a rigenerare uno spazio pubblico da troppo tempo dismesso e in condizioni strutturali sempre più critiche, ma investiamo anche sulle politiche abitative in un contesto che si rende sempre più critico per chi cerca casa. Si tratta, peraltro, di un investimento molto corposo, che si aggiunge a quello già concluso sull’ex circolo della frazione. Come amministrazione comunale crediamo che sia una bella opportunità per il territorio e riteniamo che gli investimenti che valorizzano gli immobili pubblici esistenti e che hanno una ricaduta sociale rilevante, come questo, facciano la differenza per la comunità” commentano il vicesindaco Marco Pierini e l’assessora all’Inclusione, Ottavia Viti.

“L’investimento per gli alloggi ERP di Lucignano è uno degli investimenti più importanti nell’ambito delle politiche abitative a Montespertoli da molti anni a questa parte. Da quando sono stati sbloccati i fondi nazionali abbiamo lavorato a stretto contatto con il Comune di Montespertoli per predisporre un progetto che soddisfi i bisogni della comunità. L’aggiudicazione è già stata fatta e i lavori inizieranno entro il 26 maggio di quest’anno, dunque molto presto saremo in grado di mettere a terra l’investimento” commenta Sandro Piccini, presidente di Publicasa.

Il progetto prevede interventi quali la demolizione di intonaci, pavimentazioni, rivestimenti, massetti, tramezzi e murature, di alcuni solai, di alcune rampe di scale e dell’intero controsoffitto in travetti e tavelloni al piano secondo; lo smontaggio infissi; consolidamenti strutturali su murature e solai; rifacimento di alcuni solai in legno e di n.2 rampe di scala; la parziale rifacimento degli intonaci esterni con completa tinteggiatura delle facciate; il rifacimento di intonaci e tinteggiature interne; la ripassatura e rifacimento del manto di copertura con massetto strutturale ed impermeabilizzazione; il rifacimento di un cordolo perimetrale e della gronda con travetti in legno e mezzane; la realizzazione di controsoffitto con isolante termico nei solai a contatto con l’esterno; massetti e pavimentazioni; il rifacimento infissi interni ed esterni; gli impianti (elettrico, climatizzazione, idro-sanitario); il nuovo sistema fognario e la sistemazione delle aree esterne.

L’intervento è finanziato con un contributo complessivo di 1.476.500 euro (di cui 1.203.086,11 euro statali, 156.913,89 euro regionali, 66.500 di conto termico e 50.000 di contributo del Comune di Montespertoli). Il Comune resterà proprietario dell’immobile al termine dei lavori. La gestione sarà affidata a Publicasa spa, soggetto attuatore dell’intervento per conto del LODE Empolese Valdelsa.

Il progetto esecutivo è stato redatto allo studio incaricato da Publicasa spa, ed è stato inoltre autorizzato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, confermando il pieno rispetto dei vincoli architettonici e paesaggistici dell’edificio.

L’inizio del cantiere è previsto entro la fine del mese di maggio, al termine delle procedure di affidamento da parte di Publicasa. Un passo importante per dare nuove risposte al bisogno abitativo e valorizzare il patrimonio pubblico esistente, puntando su rigenerazione e coesione sociale.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa