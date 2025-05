"Migliori beach club d'Italia 2025", la guida incorona lo stabilimento balneare di Bocelli

Vittoria ex aequo per due eccellenze italiane del settore balneare al Gran Galà dei Beach Club d’Italia, di scena ieri, giovedì 8 maggio, all’Excelsior Gallia Hotel di Milano, in occasione del lancio ufficiale della seconda edizione di “Guida ai migliori beach club d’Italia” (Morellini editore), di Andrea Guolo e Tiziana Di Masi, prima guida dedicata al mondo degli stabilimenti balneari.

Il titolo di Best Beach Club Italia 2025 è stato assegnato ad Alpemare (Forte dei Marmi) e Lido Villeggiatura, beach club del Belmond Villa Sant’Andrea (Taormina). Per Alpemare si tratta di una conferma, perché lo stabilimento balneare della Versilia, dal 2017 di proprietà di Andrea Bocelli e Veronica Berti, aveva già conquistato il titolo nell’edizione 2024 e gli investimenti concretizzati nell’ultima stagione, con il raddoppio della struttura, hanno ulteriormente qualificato un beach club di fama mondiale e di livello eccellente sotto ogni profilo. Per Lido Villeggiatura, l’ingresso in guida è avvenuto nel migliore dei modi, poiché la struttura avviata lo scorso anno dal gruppo di hotellerie Belmond (proprietà Lvmh) non solo ha conquistato i tre ombrelloni gold, massimo rating attribuito dalla guida (da novanta punti in su), ma ha anche meritato il primo gradino del podio, condiviso con Alpemare, per aver portato gli standard qualitativi dell’hotellerie di lusso all’interno di uno stabilimento aperto anche agli ospiti esterni e in una posizione unica, accanto alla baia di Mazzarò.

E sono 13 in tutto i beach club italiani ad aver ottenuto i tre ombrelloni gold. Oltre ad Alpemare e a Lido Villeggiatura, il “gotha” delle strutture balneari italiane che meritano questo rating, secondo i curatori di “Guida ai migliori beach club d’Italia 2025”, è formato da: Eco del Mare (Lerici) e Langosteria Bagni Fiore (Paraggi) in Liguria, Purobeach Portopiccolo a Sistiana (Friuli Venezia Giulia), Bagno Piero (Forte dei Marmi) e Twiga (Marina di Pietrasanta) in Toscana, Phi Beach (Baja Sardinia), Nikki Beach (Arzachena) e il beach del Romazzino, a Belmond Hotel in Sardegna, La Scogliera a Positano (Campania), Nuova Spiaggia Paradiso a Letojanni e Tao Beach a Taormina (Sicilia).

Oltre al vincitore assoluto, sono stati assegnati altri nove premi speciali suddivisi per categoria. A imporsi nella ristorazione, conquistando il Cà Maiol Award - Best beach restaurant Italia 2025, è Locanda Perbellini al Mare a Montallegro, inserita nel contesto del Luna Minoica beach, scommessa lanciata (e vinta) nel 2020 sulla costa agrigentina dallo chef tre stelle Michelin Giancarlo Perbellini. Il premio San Greg by Feudi di San Gregorio Award per il miglior design è invece andato a Le Carillon Vesta Portofino, una delle grandi novità della scorsa stagione e che ha rappresentato l’ingresso sulle spiagge italiane del marchio Vesta, che fa capo alla holding di Leonardo Maria del Vecchio. Il premio per la qualità e la sostenibilità messo in palio da Audit People è stato conquistato da Poseidonia Beach Club a Marina di Ascea, per il costante impegno dedicato ai progetti per la sostenibilità delle spiagge e culminati in un modello di report. Il premio per la spiaggia più innovativa brandizzato da Spiagge.it è stato assegnato a Git Grado, per aver costruito un ecosistema organizzato, sicuro, inclusivo e digitale, capace di accogliere ogni tipo di clientela. Il premio per la miglior location è andato a uno stabilimento della Sardegna, Warung Beach Club (Masua), per la sua posizione unica, davanti al Pan di Zucchero e alla base di una miniera antica. Novità dell’anno 2025 (premio assegnato a una nuova apertura della precedente stagione) è il titolo conquistato da Bagno Saint Tropez a Fregene (Lazio), che ha saputo qualificare con il suo ingresso una località di riferimento nel panorama italiano, grazie anche alla sua prossimità alla Capitale. Al celebre e storico Des Bains 1900 del Lido di Venezia è andato un premio speciale, il Best Heritage Award 2025 Italia, ideato per omaggiare un beach club in attività da più di cent’anni. Infine, due premi speciali pensati per due categorie significative di stabilimenti balneari: il Loovers Award per il beach club più pet friendly d’Italia va al Baba Beach di Alassio, che ha impostato la propria struttura e offerta per soddisfare le esigenze di chi vuole passare la giornata con il proprio amico a quattro zampe, e il premio per la miglior spiaggia comunale va a Alle Boe, bagno di Forte dei Marmi che ha rivoluzionato il concetto di beach club accessibile con un’offerta di design e di qualità anche f&b con uno degli aperitivi più gettonati della Versilia.

“Guida ai migliori beach club d’Italia 2025” è un progetto editoriale unico nel suo genere e che va a coprire un canale finora scoperto nonostante la sua importanza economica e sociale nel periodo estivo. Inoltre, ha una valenza multimediale: dalla guida sono nati il sito italianbeach.club, i canali social collegati e il podcast Beach Advisor con Loquis. La guida si rivolge naturalmente ai beach lovers ma può essere anche un utile strumento di confronto per gli operatori del settore che, per la prima volta, hanno a disposizione una mappa dell'offerta completa, e anche per le istituzioni, in vista dell'applicazione della direttiva Bolkestein.

"Questa guida - spiegano gli autori - è una selezione delle migliori strutture italiane. I beach club hanno un valore sempre più rilevante all’interno del sistema turistico e sono diventati essi stessi una destinazione, esattamente come lo sono gli hotel di prestigio internazionale e come i ristoranti e i locali presenti nei centri balneari d’Italia. L’offerta è in forte evoluzione, anche a seguito dell’applicazione della direttiva Bolkestein che in alcune regioni d’Italia è già avvenuta. Crediamo che il bello debba ancora arrivare".

GLI STABILIMENTI PREMIATI

Best Beach Club Italia 2025

Alpemare, Forte dei Marmi (Toscana)

Lido Villeggiatura, Taormina (Sicilia)

Cà Maiol Award - Best Beach Restaurant Italia 2025

Locanda Perbellini al Mare, Montallegro (Sicilia)

San Greg by Feudi di San Gregorio Award - Best Design Beach Club Italia 2025

Le Carillon Vesta Portofino, Paraggi (Liguria)

Audit People Award - Best Quality and Sustainability Beach Club Italia 2025

Poseidonia Beach Club, Marina di Ascea (Campania)

Spiagge.it Award – Premio Spiaggia Innovativa Italia 2025

Spiaggia Git, Grado (Friuli Venezia Giulia)

Loovers Award – Best Pet Friendly Beach Italia 2025

Baba Beach, Alassio (Liguria)

Best Location Beach Club Italia 2025

Warung Beach Club, Masua (Sardegna)

Best New Opening Beach Club Italia 2025

Bagno Saint Tropez, Fregene (Lazio)

Best Heritage Beach Club Italia 2025

Des Bains 1900, Lido di Venezia (Veneto)

Miglior Spiaggia Comunale Italia 2025

Alle Boe, Forte dei Marmi (Toscana)

Gli autori. Andrea Guolo, giornalista professionista, firma di Milano Finanza, Vogue Italia e diverse altre testate italiane e internazionali. È ideatore e fondatore di italianwinetour.info, sito di riferimento per l'enoturismo. Tiziana Di Masi, attrice teatrale di primo piano nel panorama del teatro civile, scrittrice e blogger/influencer di pasticceria con il suo alter ego La Signora in Dolce. È una delle 100 donne Forbes 2024.

